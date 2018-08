Hochschulpanorama

Regensburg

Die oberpfälzische Regierungshauptstadt Regensburg liegt am nördlichsten Punkt der Donau. In der Welterbestadt trifft historisches Flair auf modernes Leben. Die viertgrößte Stadt Bayerns zählt zu den ältesten Städten Deutschlands.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 163.948 Anteil Studierende: ca. 20 Prozent Mietpreis: ca. 8 - 10 €/qm Homepage: www.regensburg.de

Geschichte der Stadt

Die erste Besiedlung des heutigen Regensburgs fand bereits in der Steinzeit statt. 175 nach Christus erbauten die Römer unter Kaiser Mark Aurel an der Mündung der Flüsse Naab und Regen das Legionslager Castra Regina. Später wurde die Stadt Bischofssitz, freie Reichsstadt und Ort der immerwährenden Reichstage. Seit 2006 gehören die Regensburger Altstadt und der Bezirk Stadtamhof zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Besonderheiten der Stadt

Dank der höchsten Kneipendichte in Deutschland ist in Regensburg immer was los. Die steinerne Brücke, der Dom und der Krauterermarkt sind beliebte Treffpunkte. Doch auch außerhalb der Stadtmauern gibt es viele Ausflugsziele – zum Beispiel die Walhalla. In dem klassizistischen Gebäude erinnern 128 Marmorbüsten und 64 Tafeln an bedeutende Persönlichkeiten der deutschsprachigen Geschichte, darunter Mozart, Goethe, Luther oder Sophie Scholl. Nach einem Rundgang lohnt es, auf den Stufen der Walhalla eine Pause einzulegen und den Blick über die weite Landschaft des Donautals schweifen zu lassen.

Kultur & Freizeit

Regensburg ist international für seine Musikszene bekannt. Die Regensburger Domspatzen und das bayerische Jazzweekend gelten als Höhepunkte. Darüber hinaus finden viele klassische und auch moderne Konzerte statt, unter anderem im Audimax der Uni oder der Donauarena. „Auch jenseits der Hörsäle bietet unsere Stadt alles, was das Herz eines Studierenden höher schlagen lässt”, meint Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Die Welterbestadt mit ihrer 2.000-jährigen Geschichte verfügt über ein großes Freizeitangebot. Besonders in den Sommermonaten lässt sich das mediterrane Fair in den Cafés der Altstadt genießen.”

Kosten / Geld

Der Studentenwerksbeitrag beläuft sich auf 144,50 Euro, darin ist auch ein Semesterticket enthalten. Für ein WG-Zimmer müssen Studierende etwa 300 bis 400 Euro monatlich einplanen.

Hochschule

In Regensburg kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Universität bietet eine besonders große Bandbreite an Studiengängen und ist Sitz des Bayerischen Hochschulzentrums für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BAYHOST). „Egal ob MINT-Fächer, Jura, BWL, Geisteswissenschaften, Sport oder Musik – Regensburg hat für alle Studieninteressierten etwas zu bieten”, findet Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.