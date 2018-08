Hochschulpanorama

"Landshut ist eine absolute Wohlfühlstadt und perfekt für das Studentenleben: Hohes Bildungsniveau, top Freizeitmöglichkeiten, eine Stadtkulisse, die zu den schönsten Deutschlands zählt, und ein abwechslungsreiches Kultur- und Gastroangebot", schwärmt Oberbürgermeister Alexander Putz.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 71.315 Anteil Studenten: ca. 8 Prozent Mietpreis: 8 - 10 €/qm Homepage: www.landshut.de

Geschichte der Stadt

1204 wurde Landshut von Herzog Ludwig I. von Bayern gegründet. Seine Blütezeit erlebte die Stadt unter den drei „Reichen Herzögen“ im Mittelalter. In dieser Zeit entwickelte sich Landshut zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum. Berühmt wurde Landshut durch seine Bildschnitzer, Bronzegießer und Glockenschmiede. Zu ihrem Reichtum trug der Handel mit Salz bei, dem sogenannten „Weißen Gold“. Seit 1839 ist Landshut Regierungshauptstadt von Niederbayern.

Besonderheiten der Stadt

Wenn alle vier Jahre im Sommer die Landshuter Hochzeit aufgeführt wird, ist die Stadt im Ausnahmezustand. An vier Wochenenden besuchen rund 700.000 Schaulustige das

Spektakel, um die 1475 geschlossene Hochzeit zwischen Georg dem Reichen und der polnischen Königstochter Hedwig zu feiern. Mehr als 2.300 Mitwirkende lassen in historischen Kostümen das Mittelalter wieder aufleben.

Kultur & Freizeit

Kulturell ist in Landshut einiges los: Konzerte, Theater und Kabarett sorgen für Unterhaltung. Beliebte sportliche Events sind die „Landshuter Bladenight“ oder die Ruder-Regatta. Die Landshuter Altstadt mit ihrer kunstvoll gestalteten Kulisse eignet sich gut zum Shoppen. Zum Feiern laden unter anderem die Diskotheken „Stars Landshut“ und das „mes mes“ ein. Wer den Abend lieber gemütlich ausklingen lassen möchte, findet in den vielen Bars und Studentenkneipen ein Plätzchen.

Kosten / Geld

Das Studentenwohnheim liegt in Sichtweite zur Hochschule. Ein Einzelzimmer ist ab 197 Euro im Monat zu haben. Der Studentenwerksbeitrag beläuft sich auf 72 Euro und beinhaltet ein Semesterticket, das zur Nutzung der Busse im gesamten Stadtgebiet berechtigt.

Hochschule

In Landshut kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Mit ihren 5.300 Studierenden ist die Hochschule Landshut sehr familiär. Sie bietet Studiengänge in den Kernbereichen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Interdisziplinäre Studien, Maschinenbau und Soziale Arbeit an. Im Fach Maschinenbau lag die Hochschule beim CHE-Hochschulranking 2016/17 in der Spitzengruppe. Eine Besonderheit der Hochschule ist außerdem die Bibliothek, die für Studierende rund um die Uhr geöffnet ist.