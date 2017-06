Hochschulpanorama

Ingolstadt

Die Großstadt Ingolstadt liegt auf halber Strecke zwischen Nürnberg und München. „Ingolstadt war Bayerns Herzogsresidenz, Bayerns Landesfestung, jahrhundertelang Sitz der Bayerischen Landesuniversität und ist heute Wissenschaftsstandort“, erzählt Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 135.126 Anteil Studierende: ca. 4 Prozent Mietpreis: 8 - 12 €/qm Homepage: www.ingolstadt.de

Geschichte der Stadt

Ingolstadt blickt auf eine mehr als 1.200 Jahre alte Geschichte zurück. Ausgrabungen haben gezeigt, dass es im Bereich der Altstadt bereits in der Bronzezeit eine Siedlung gab. Die Römer bauten auf dem heutigen Stadtgebiet ein Kastell, um den Limes zu verteidigen. 1472 wurde in Ingolstadt die erste bayerische Universität gegründet, die aber 1800 zuerst nach Landshut und 25 Jahre später nach München verlegt wurde. Heute ist sie als Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bekannt. Mittlerweile ist Ingolstadt vor allem für den Automobilhersteller Audi bekannt, der in der Stadt die größte Produktionsstätte und gleichzeitig das zweitgrößte Automobilwerk in Europa betreibt.

Besonderheiten der Stadt

1516 wurde in Ingolstadt das bayerische Reinheitsgebot für Bier erlassen, das besagt, dass Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen darf. Besonders gemütlich geht es auf dem Ingolstädter Christkindlesmarkt zu, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten Bayerns gehört. Gut zu wissen: Die Geschichte der berühmten Romanfigur Dr. Frankenstein von Mary Shelley hat hier ihren Ursprung. Ein Schweizer Wissenschaftler erschuf in der Erzählung an der damals berühmten Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen.

Kultur & Freizeit

Das Ingolstadt-Village ist ein großes Outlet-Center mit mehr als 110 Boutiquen und nur zehn Minuten vom Stadtkern entfernt. Das Medizinhistorische Museum dokumentiert die Geschichte der Medizin von der Antike bis heute. Autofans fühlen sich im „Museum Mobile“ der Audi AG wohl. Hier werden alte und neue Fahrzeuge ausgestellt. In der Saturn-Arena werden neben Eishockeyspielen auch Konzerte oder Comedy-Shows veranstaltet. Der Studentenverein „Students life e.V.“ kümmert sich um Partys, Hochschulkino oder Grillabende. „Vor allem im Sommer bietet die Region Ingolstadt viele Freizeitaktivitäten, die auch für den schmalen Studentengeldbeutel erschwinglich sind“, sagt Johanna Vogt, die an der TH Elektrotechnik und Elektromobilität studiert.

Kosten/Geld

In Ingolstadt gibt es eine ermäßigte Schuljahreskarte für Studierende, die 204 Euro (zwölf Monate) oder 102 Euro (sechs Monate) kostet. Die Wohnungssuche gestalte sich eher schwierig: „In Ingolstadt wird viel in WG-Konstellationen gewohnt. Allerdings sind diese Zimmer rar und teuer“, meint Johanna Vogt Neben den beiden Wohnheimen des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg gibt es noch weitere Wohnheime der kirchlichen Stiftung Canisius-Konvikt und von privaten Anbietern. Studentenzimmer kosten zwischen 237 bis 319 Euro pro Monat.

Hochschule

In Ingolstadt kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Schwerpunkte der Technischen Hochschule Ingolstadt liegen auf Technik und Wirtschaft. Die Anwesenheit des großen Fahrzeugbauers Audi macht sich auch im Studienangebot bemerkbar durch Studiengänge wie Fahrzeugtechnik oder „Automotive Production Engineering“.