Freising

Freising ist knapp 40 Kilomenter von München entfernt und liegt ganz in der Nähe vom Flughafen München. Durch die Stadt fließen die Isar und die Moosach. „Als älteste Stadt zwischen Regensburg und Bozen ist Freising im Herzen jung und in seinem ganzen Selbstverständnis modern und zukunftsorientiert“, beschreibt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher seine Stadt.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 50.538 Anteil Studierende: ca. 12,5 Prozent Mietpreis: 8 - 12€/qm Homepage: www.freising.de

Geschichte der Stadt

Die ältesten Spuren auf dem Domberg, die auf eine Siedlung hinweisen, stammen aus der Jungsteinzeit. Um 702 nach Christus wird der fränkische Wanderbischof Korbinian nach Freising berufen und zum ersten Bischof von Freising ernannt. Bis heute wird er als Stadt- und Bischofspatron verehrt. Nach der Säkularisation im Jahr 1802 wurde das mehr als 1.000-jährige Hochstift Freising aufgehoben und damit das Ende der geistlichen Herrschaft der Freisinger Fürstbischöfe eingeleitet.

Besonderheiten der Stadt

In Freising gibt es zwei berühmte Brauereien, die Bayerische Stadtbrauerei Weihenstephan und das Gräfliche Hofbrauhaus Freising, die gemeinsam mit der Stadt jährlich den „Tag des Bieres“ feiern. Im Mai wird das Uferlos-Festival mit seinem bunten Musik- und Kulturprogramm veranstaltet. Weitere beliebte Feste sind das Volks- und Altstadtfest oder das Vöttinger-Weiher-Open-Air im August. Jugendkorbinian und Korbiniansfest auf dem Freisinger Domberg zählen zu den bedeutendsten kirchlichen Festen im Erzbistum München und Freising.

Kultur & Freizeit

Über das ganze Jahr verteilt gibt es in Freising verschiedene kulturelle Angebote, angefangen bei Musikveranstaltungen, Ausstellungen oder Lesungen. Als alte Bischofsstadt hat zudem die Kirche einen hohen Stellenwert in der Stadt. Außerdem gibt es einige Sehenswürdigkeiten und Museen, zum Beispiel den Dom, die Altstadt und den Weihenstephaner Berg.

Kosten/Geld

Es gibt vier Wohnheime des Studentenwerks München in Freising, für ein Zimmer zahlt man zwischen 214,30 und 363 Euro pro Monat. Mit dem Semesterticket der Münchner Verkehrsbetriebe, welches im Semesterbeitrag von 129,40 Euro enthalten ist, kann man abends und am Wochenende die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verbundsgebiet nutzen. Auch Nebenjobs sind reichlich vorhanden.

Hochschule

In Freising kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Technische Universität München (TUM) zählt in nationalen und internationalen Rankings zu den besten Universitäten. Sie landete im QS World University Ranking von 2016 auf dem 60. Platz weltweit. 13 Nobelpreisträger waren seit 1927 an der TUM – entweder zum Studieren oder zum Lehren. Der Schwerpunkt der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HSWT) liegt auf „grünen Fächern“. Ein weiterer Standort der HSWT ist in Triesdorf.