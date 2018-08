Coburg

Foto: Martin Rehm Der Marktplatz von Coburg besticht durch das auffällige Stadthaus.

Hochschulpanorama

Coburg

Im Norden Bayerns, nahe der Grenze zu Thüringen liegt die Kreisfreie Stadt Coburg. „Das Studentenleben in Coburg kann sehr vielfältig sein", erzählt Deniz Agac, die in Coburg Industriewirtschaft studiert. „Wenn man unternehmungslustig ist, findet man genug Angebote in der Stadt sowie in der Region."