Hochschulpanorama

Ansbach

Ansbach liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Nürnberg und ist Sitz der Regierung und der Bezirksverwaltung Mittelfrankens. „Lernen, leben und genießen - Ansbach, 'die kleine Schöne' bietet alles, was größere Städte haben, nur persönlicher, näher und mit sehr hoher Lebensqualität“, sagt die Oberbürgermeisterin Carda Seidel. Um den bekanntesten Bürger der Stadt – Kaspar Hauser – ranken sich wilde Gerüchte.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 41.638 Anteil Studenten: 7 Prozent Mietpreis: 6,50 - 8,00 €/qm Homepage: www.ansbach.de

Geschichte der Stadt

Dreizehn Markgrafen beeinflussten von etwa 1400 bis 1770 die Stadtgeschichte Ansbachs. Baudenkmäler wie die Hofkanzlei, die Kirchen St. Johannis und St. Gumbertus, die Residenz und die Orangerie im Hofgarten zeugen noch heute von der prächtigen Vergangenheit der einstigen Residenzstadt. In Ansbach haben die Regierung und die Bezirksverwaltung von Mittelfranken ihren Sitz.

Besonderheiten der Stadt

Die bekannteste Figur aus Ansbachs Geschichte ist Kaspar Hauser, der 1828 verwahrlost in Nürnberg auftauchte und als rätselhafter Findling bekannt wurde. 1833 wurde er im Hofgarten von einem Unbekannten erstochen. Bis heute ranken sich wilde Gerüchte um seine Herkunft. Es wird spekuliert, er sei der geborene Erbprinz von Baden gewesen, den man beseitigt habe, um einer Nebenlinie des badischen Fürstenhauses die Thronfolge zu ermöglichen.

Kultur & Freizeit

In den „Kammerspielen“ finden häufig Partys statt, außerdem treten Bands und Kabarettisten auf. Regelmäßige Veranstaltungen wie die Kaspar-Hauser-Festspiele, die Rokoko-Festspiele, das Altstadtfest oder die Grüne Nacht versprechen ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Tagsüber kann die markgräfische Residenz und das Markgrafen-Museum besucht werden. Wer es etwas größer und lebendiger mag, ist mit der S-Bahn in 40 Minuten in Nürnberg.

Kosten / Geld

Im Wohnheim beträgt die Warmmiete zirca 250 bis 350 Euro monatlich. Die Mieten für WG-Zimmer in Ansbach bewegen sich zwischen 200 und 300 Euro im Monat warm. Auch Jobs lassen sich gut finden: „Die Betriebe in der Region – darunter zahlreiche Marktführer und Global Player sowie mittelständische Unternehmen – arbeiten eng mit der Hochschule zusammen und gewinnen hier Nachwuchskräfte für ihre Führungsmannschaft von morgen“, sagt Oberbürgermeisterin Carla Seidel.

Hochschule

"Unsere Ansbacher Hochschule wächst und bekommt tolle Rankings. Das hat seinen Grund: modernes, hochkarätiges Studienangebot, familiäre Nähe zu den Studierenden und die optimale Lage direkt an der Ansbacher Innenstadt", erklärt die Oberbürgermeisterin.

In Ansbach kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Höhepunkte sind neu konzipierte Studiengänge wie „Ressortjournalismus“ oder „Industrielle Biotechnologie“. Die Hochschule Ansbach bietet außerdem den einzigartigen Studiengang „Internationales Management für Spitzensportler“ an. Hier studierte unter anderem auch der erfolgreiche deutsche Skispringer Severin Freund.