Wo studieren in Subsahara-Afrika?

Äthiopien (Demokratische Bundesrepublik Athiopien)

Hauptstadt: Addis Abeba

Amtssprache: Amharisch

Einwohnerzahl: ca. 105 Mio.

Hochschulen: 37 staatliche (elf weitere bis 2020 geplant) und 59 private Institutionen der tertiären Bildung

Studierende: 757.175

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 51

Typisches Essen: Injera ist eine Art Fladenbrot und wird aus Teff, einer äthiopischen Grasart gewonnen. Es ist Grundnahrungsmittel und „Besteck“ in einem, denn man isst damit zum Beispiel Curries. Das beliebteste Curry heißt Shiro, ist vegetarisch und wird mit Kichererbsen zubereitet.

Sicherheit: In den Grenzgebieten bestehen ethnische Konflikte. In der Nähe westlicher Einrichtungen und touristischer Reiseziele ist wegen terroristischer Gefährdung Vorsicht ratsam. Durch den Sitz der Afrikanische Union (AU) in Addis Abeba besteht eine Gefahr durch terroristische Anschläge in der Hauptstadt.

Ghana (Republik Ghana)

Hauptstadt: Accra

Amtssprache: Englisch

Einwohnerzahl: 28,8 Mio.

Hochschulen: 205 öffentliche und private (inklusive sogenannter Polytechnics)

Studierende: 417.534

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 44

Typisches Essen: Fufu gilt als das beliebteste Gericht in Ghana. Es besteht aus einem Brei aus gestampften Kochbananen und Yams, einer kartoffelartigen Wurzel. Dazu gibt es zum Beispiel eine Suppe aus Erdnüssen.

Sicherheit: Es kommt zu gelegentlichen gewaltsamen Auseinandersetzungen in den Provinzen Northern Region, Upper West und East, weshalb vor Reisen in diese Regionen aktuelle Informationen eingeholt werden sollten.

Kenia (Republik Kenia)

Hauptstadt: Nairobi

Amtssprache: Swahili, Englisch

Einwohnerzahl: 47,6 Mio. (Schätzungen gehen auch von 51 Mio. aus)

Hochschulen: 37 öffentliche und 37 private (inklusive Universitätscolleges und Institutionen mit vorläufiger Zulassung)

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 55

Studierende: 167.983

Typisches Essen: Das kenianische Essen gilt als reichhaltig und sättigend. Als Grundnahrungsmittel dient dabei ein Maisbrei, genannt Ugali. Häufig gibt es dazu Sukuma wiki, eine Art Kohl, der mit Tomaten und Zwiebeln zubereitet wird.

Sicherheit: Es besteht die akute Gefahr terroristischer Anschläge, auch in der Hauptstadt. Von Besuchen des Grenzgebietes zu Somalia und der Provinz Lamu wird abgeraten.

Namibia (Republik Namibia)

Hauptstadt: Windhoek

Amtssprache: Englisch sowie weitere Sprachen, darunter auch Deutsch

Einwohnerzahl: 2,3 Mio.

Hochschulen: 2 staatliche und 13 private

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 46

Studierende: 39.117

Typisches Essen: Beliebt ist vorallem das sogenannte Braai, was in etwa dem deutschen Grillen entspricht. Dabei wird häufig eine gerollte Wurst, namens Boerewors zubereitet, die etwas an die Bratwurst erinnert. Ein beliebter Snack für Zwischendurch ist Biltong, getrocknete Fleischstreifen.

Sicherheit: Die relativ hohe Kriminalitätsrate stellt in Windhoek ein Sicherheitsproblem dar, besonders durch bewaffnete Raubüberfälle gegenüber Ausländern.

Südafrika (Republik Südafrika)

Hauptstadt: Pretoria (Exekutive), Kapstadt (Legislative), Bloemfontein (Judikative)

Amtsprachen: Afrikaans, Englisch, Süd-Ndebele, isiXhosa, isiZulu, Nord-Sotho, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga

Einwohnerzahl: 54,52 Mio.

Hochschulen: 26 staatliche und 102 private Einrichtungen

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 229

Studierende: 1.018.543

Typisches Essen: Chakalaka ist eine Würzsoße, bestehend aus Tomaten, Karotten, Paprika, Bohnen, Weißkohl, Chilis und vielen Gewürzen. Traditionell wird sie mit Brot und Mealie-Pap, einem Brei aus Maismehl und Wasser oder Milch, serviert.

Sicherheit: Problematisch ist die hohe Kriminalitätsrate in den Großstädten. Innenstädte sollten nach Einbruch der Dunkelheit gemieden werden. Außerhalb der Geschäftszeiten sollten Besuche nur in Gruppen erfolgen.

Tansania (Vereinigte Republik Tansania)

Hauptstadt: Dodoma

Landessprache: Swahili, Englisch

Einwohnerzahl: 49,3 Mio.

Hochschulen: 14 staatliche, 35 private und kirchliche

Kooperationen mit deutschen Hochschulen: 44

Studierende: 158.262

Typisches Essen: Als Sättigungsbeilage dient oft der Maisbrei Ugali, aber auch Bananen, die auf unterschiedlichste Weisen zubereitet werden. Dazu gibt es Fleisch (oft Lamm und Ziege) und Gemüseeintöpfe.

Sicherheit: In der autonomen Teilrepublik Sansibar ist die politische Lage angespannt und es kann zu Unruhen in der Region kommen.

