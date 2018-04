Zahlen und Fakten zu Frauenstudiengängen in Deutschland

Foto: Axel Jusseit Technik und Frauen? Na klar! Frauenstudiengänge sollen junge Frauen dazu motivieren, sich das Studium und die berufliche Zukunft im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zuzutrauen.

Frauenstudiengänge – Übersicht

An sechs deutschen Hochschulen werden Frauenstudiengänge angeboten, einer startet im Wintersemester 2018/19. Das Lernen ohne Männer soll Studentinnen gerade in MINT-Fächern Sicherheit geben und den guten Einstieg in eine männerdominierte Branche ermöglichen. abi>> hat eine Übersicht über die Angebote zusammengestellt.