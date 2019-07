Landschaftsökologie – Studienreportage

Verstehen, wie die Natur funktioniert

Pia Goyke (21) studiert im vierten Semester an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg Landschaftsnutzung und Naturschutz. Besonders viel Spaß im Bachelorstudium machen ihr die Exkursionen, bei denen die Studierenden echte Feldarbeit in der Natur betreiben.

„Ursprünglich wollte ich Försterin werden. Mein Onkel, der Förster in Brandenburg ist, hat mich dann auf die Hochschule für nachhaltige Entwicklung und den Studiengang aufmerksam gemacht“, berichtet Pia Goyke. „Er dachte, dass das besser zu mir passen könnte und damit hat er recht behalten.“ In ihrem Studium an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde geht es im Kern darum, zu verstehen, wie die Natur funktioniert. „Wir lernen, Prozesse in der Natur und Einflüsse auf die Landschaft zu analysieren und zu bewerten. Dabei arbeiten wir oft praxisorientiert im Gelände und erfahren dadurch die Methoden, die man für die Arbeit braucht, nicht nur als graue Theorie im Vorlesungssaal“, erklärt Pia Goyke.

Tier- und Pflanzenarten bestimmen

Pia Goyke Foto: privat

Das Studium ist interdisziplinär aufgebaut und reicht von Fächern wie Bodenkunde über Hydrologie, Geologie und Botanik bis hin zu Landschaftsplanung und Umweltprüfverfahren. „Ich interessiere mich am meisten für Sachverhalte, bei denen es um das Zusammenspiel von verschiedenen Umweltfaktoren geht – also wie sich zum Beispiel die Qualität des Bodens und der Wasserhaushalt auf die Vegetation auswirken. Es geht aber auch um rechtliche Aspekte aus der Bauplanung oder aus dem Umweltrecht. Besonders viel Spaß macht mir das ‚Learning-by-Doing‘.“ So zum Beispiel im Fach Spezielle Artenkenntnis, das sie aktuell im vierten Semester belegt hat und in welchem die Studierenden üben, Tier- und Pflanzenarten zu bestimmen. „Dabei ist mir aufgefallen, dass ich unheimlich gerne Gräser bestimme, auch wenn das vielleicht ein bisschen verrückt klingt. Außerdem haben mir die wöchentlichen Freitagsexkursionen im zweiten Semester sehr viel Spaß gemacht, wobei ich viel Neues erfahren habe“, berichtet die Studentin. „Das größte Highlight war für mich die Wochenexkursion am Ende des zweiten Semesters in der Hohen Tatra in der Slowakei. Die Wanderungen, die wir dort gemacht haben, waren zwar teilweise sehr anstrengend, aber es war wirklich toll, einen komplett anderen Landschaftsraum kennenzulernen.“

Arbeiten in der Natur

Das Studium enthält zahlreiche Praxisteile. So beispielsweise das Modul Kulturlandschaften, das Pia Goyke ebenfalls im zweiten Semester belegt hat. „Da musste ich in der Gruppe eine Belegarbeit anfertigen, in welcher wir die kulturelle Entwicklung eines Landschaftsraumes analysiert haben.“ Im dritten Semester stand außerdem ein 14-wöchiges Praktikum auf dem Plan. „Ich habe dieses in einem Landschaftsplanungsbüro in Berlin absolviert und viele spannende Eindrücke gewonnen, da die Landschaftsplanung in einer Metropole wie Berlin eine große Herausforderung ist.“

Nach dem Bachelor möchte Pia Goyke noch einen Master machen. „Wo genau, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich nicht in Eberswalde.“ Später würde sie gerne in einem Landschaftsbüro arbeiten und Biotope kartieren. „Ich bin einfach gerne draußen in der Natur und beschäftige mich mit ihr. Aber auch eine Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit fände ich spannend.“ Anfang des Jahres haben sie und ihre Kommilitonen im Rahmen einer Exkursion die Pressestelle des Umweltbundesamtes (BMU) besucht. „Das fand ich auch sehr interessant, weil das die Schnittstelle zwischen Politik und Naturschutz ist und ich mich auch sehr für politische Themen interessiere.“