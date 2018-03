Welche beruflichen Möglichkeiten in der Textilbranche gibt es? abi>> klärt auf!

Zukunfts-„Stoff“: Studieren rund um Textil – Übersicht

Textilien herstellen, verarbeiten, vermarkten, erforschen

Mit Textilien lässt sich Allerhand gestalten und herstellen. abi>> listet einige Studienmöglichkeiten auf, die sich auf unterschiedliche Art Stoffen widmen.

Studierende erhalten Kenntnisse in Textil- und Konfektionstechnologie, textilen Produkten, IT, Wirtschaftswissenschaften sowie Mathematik und Technischem Zeichnen. Sie sind dadurch später in der Lage, alle Prozesse, Maschinen und Anlagen rund um die Textil- und Bekleidungsherstellung zu steuern, zu überwachen und zu verbessern.

Mögliche Studiengänge: Bekleidung (Technik und Management), Bekleidungstechnik/Konfektion, Design-Ingenieur, Innovative Textilien, Textile and Clothing Management, Textile Strukturen und Technologien, Textiltechnik, Textiltechnologie/Textilmanagement, Textil- und Bekleidungstechnik

Mögliche Arbeitgeber: Hersteller für Maschinen für das Textil- und Bekleidungsgewerbe, Forschungsinstitute für Textiltechnik; speziell Textiltechnik: Betriebe der Textilindustrie wie Spinnereien, Webereien oder Textilveredelungsbetriebe, Kfz-Zuliefererbetriebe wie Hersteller von Sitzbezügen und Sicherheitsgurten, Gewerbeaufsichtsämter; speziell Bekleidungstechnik: Bekleidungshersteller, Ateliers für Textildesign

Angehende Textildesigner lernen die Grundlagen in Entwurf, Gestaltung und Marketing, sowohl digital als auch analog. Aus ihren Entwürfen werden Textilien hergestellt.

Mögliche Studiengänge: Modedesign Studienrichtung Textil, Textil-/Modedesign, Textildesign, Textil- und Flächendesign

Mögliche Arbeitgeber: Ateliers für Mode- und Textildesign, Mode- und Fachverlage, Betriebe der Textilherstellung und -veredelung, Hochschulen

In diesem Studiengang werden künstlerische und gestalterische Grundlagen in der Mode einerseits sowie Unternehmensgründung und -führung, Trendanalyse, Management und Marketing andererseits gelehrt. Modedesigner liefern die Entwürfe, um Textilien zu Kleidung weiterzuverarbeiten.

Mögliche Studiengänge: Accessoire Design, Fashion Design, Mode-/Textil-/Kostümdesign, Modedesign, Modedesign-Styliste, Mode-Textil-Design, Mode-und Designmanagement

Mögliche Arbeitgeber: Bekleidungshersteller, Ateliers für Mode- und Textildesign, Einzel- und Versandhandel, Mode- und Fachverlage, Hochschulen

Betriebswirtschaft maßgeschneidert für die Textil- und Bekleidungsbranche: Studierende erfahren mehr über Marketing, Qualitäts- und Umweltmanagement, Produkt- und Modeentwicklung, Textiltechnologie sowie E-Commerce.

Mögliche Studiengänge: Textilmanagement, Textile Produkte, International Fashion Retail, Multichannel Trade Management in Textile Business, Management of Textile Trade and Technology, Textil- und Bekleidungsmanagement, E-Commerce

Mögliche Arbeitgeber: Betriebe der Textil- und Bekleidungsindustrie, Mode- und Bekleidungshandel

Welche Bedeutung haben Textilien und Mode zu unterschiedlichen Perioden der Menschheitsgeschichte? Dieser Frage widmen sich Studierende dieser Fachrichtung aus kultureller, soziologischer und technischer Perspektive.

Mögliche Studiengänge: Materielle Kultur: Textil, Museologie und materielle Kultur, Kulturantrophologie des Textilen

Mögliche Arbeitgeber: Museen, Museumsgesellschaften und -vereine, öffentliche Verwaltung wie Ämter für Denkmalpflege oder Schlösserverwaltungen, Hochschulen