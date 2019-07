Wo bitte geht’s zum Staatsexamen? - Hintergrund

Examen unter Staatsaufsicht

Mediziner, Richter, Rechts- und Staatsanwälte, Lehrer, Apotheker sowie Lebensmittelchemiker – sie alle üben Berufe mit großer Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber aus. Ein Grund, weshalb der Staat die Ausbildungen selbst reglementiert und kontrolliert und hierfür das Staatsexamen etabliert hat.

Durchschnittlich 90 Sekunden Bedenkzeit hatte Dorothea Hallier, um ihr Kreuzchen bei einer der fünf Antwortmöglichkeiten zu setzen – nur so war es möglich, alle 360 Aufgaben des ersten Abschnitts der Pharmazeutischen Prüfung zu bearbeiten. An vier aufeinanderfolgenden Tagen stellte sie sich den Fragen in den Fächern Chemie, Biologie, Physik sowie Arzneiformenlehre und Analytik. „In den ersten vier Semestern bis zu dieser Prüfung geht es um naturwissenschaftliche Grundlagen“, erklärt die 23-Jährige. Schließlich müsse man wissen, wie der Körper und die Natur funktionieren, um zu verstehen, wie Medikamente wirken. Heute ist Dorothea Hallier im achten Semester an der Uni Greifswald. Die war ihr Favorit: Als sie sich über hochschulstart.de für einen Studienplatz bewarb, stand Greifswald auf Platz 1 ihrer Wunschliste.

Mit dieser Wahl ist sie äußerst zufrieden. „Das Pharmaziestudium ist sehr vielseitig, man lernt, analytisch zu denken und Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“, erklärt die angehende Pharmazeutin. Außerdem sei es sehr praxisnah: „Im Labor kann man viel selbst experimentieren.“ Dazu kommt die Famulatur, ein mehrwöchiges Praktikum, und als letzte Studienetappe nach dem zweiten Staatsexamen das Praktische Jahr, das zur Hälfte in einer öffentlichen Apotheke absolviert werden muss. In den verbleibenden sechs Monaten wird Dorothea Hallier eine Diplomarbeit verfassen und so herausfinden, ob vielleicht eine Tätigkeit in der Forschung für sie in Frage kommt.

Im Dienst des Staates

Dorothea Hallier Foto: privat

Wer sich für die Fächer Pharmazie, Lehramt, Human-, Tier- und Zahnmedizin, Rechtswissenschaft oder Lebensmittelchemie entscheidet, studiert meist „auf Staatsexamen“, wie es umgangssprachlich heißt. Allen Studiengängen gemein ist, dass sie in der Regel in einen vom Staat regulierten Beruf führen. Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte bedürfen der Approbation, also einer staatlichen Erlaubnis für die Berufsausübung. Oft tritt der Staat zudem als Arbeitgeber auf: Absolventen eines Lehramtsstudiums können als Beamte im Staatsdienst arbeiten (siehe auch das Thema der Woche „Lehrer/in werden“ auf abi»), „Volljuristen“ ein Richteramt bekleiden oder Staatsanwälte werden und Lebensmittelchemiker in der amtlichen Lebensmittelüberwachung angestellt sein.

Eine weitere Gemeinsamkeit, die erklärt, warum der Staat als Prüfungsabnehmer und damit als Kontrollinstanz tätig ist: „Die Einhaltung bestimmter, klar definierter Qualitätsstandards liegt bei diesen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse“, erklärt Dr. Jürgen Gündel, Leiter des Informations- und Beratungszentrums für Studiengestaltung und Career Service der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die bis auf Tiermedizin alle Staatsexamensstudiengänge anbietet. Die hohe Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit führte früh dazu, dass der Staat als Kontrollinstanz in Erscheinung trat: Das Erste und Zweite Staatsexamen der Juristen etwa wurde von den Preußen 1869 eingeführt. Der Begriff „Staatsexamen“ wird heute nur noch umgangssprachlich verwendet. Angehende Humanmediziner oder Juristen stellen sich dem Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung beziehungsweise der Ersten oder Zweiten juristischen Prüfung (siehe auch Studienreportagen „Menschen ins Gleichgewicht bringen“ und „Mit Ziegelsteinen in den Hörsaal“).

Viele Praxisphasen

Dr. Jürgen Gundel Foto: privat

Wie bei jedem Studium sollte man Neugierde und ein großes Interesse an den Inhalten mitbringen – das helfe auch dabei, bei den zum Teil sehr langen Ausbildungszeiten die Motivation nicht zu verlieren, sagt Dr. Jürgen Gündel. Alle Studiengänge mit staatlichen Prüfungen sehen integrierte und/oder post-universitäre Praxisphasen vor (siehe auch die Steckbriefe der einzelnen Studiengänge). Bei Humanmedizinern und Pharmazeuten steht der letzte Abschnitt der Ärztlichen beziehungsweise Pharmazeutischen Prüfung nach einem Praktischen Jahr an, erst dann dürfen sie die Approbation beantragen. Wer Volljurist werden will, muss sich zunächst im zweijährigen Vorbereitungsdienst der Praxis stellen, bevor er als Richter-, Rechts- oder Staatsanwalt ins Berufsleben einsteigen kann (siehe auch Studienreportage „Mit Ziegelsteinen in den Hörsaal“).

Wer sich für juristische beziehungsweise pharmazeutische Themen interessiert, aber keinen der genannten Berufe anstrebt, kann einen Bachelor-, Master- oder Diplomstudiengang mit entsprechender Ausrichtung wählen. „Pharmaziestudierende, die sich für eine Karriere in der Forschung entscheiden, können je nach Uni ihr Studium genauso mit einem Diplom beenden“, erklärt Dr. Gündel. Lebensmittelchemikern steht dieser Weg ebenfalls offen (siehe auch Berufsreportage „Pestiziden auf der Spur“). Und wem das zwölfsemestrige Studium und die mehrjährige Facharztausbildung der Humanmediziner zu lang ist, findet vielleicht in den Studiengängen Hebammenwissenschaft, Physiotherapie und Logopädie oder einer Berufsausbildung im Gesundheitswesen eine Alternative.

Auswahlkriterien recherchieren

Dr. Gündel rät, sich frühzeitig über die Bewerbungsmodalitäten zu informieren, um herauszufinden, wann man sich wo bewerben muss, und welche Kriterien die Chance auf eine Zusage erhöhen. Das kann die Gewichtung von Einzelnoten, eine einschlägige Berufsausbildung oder das Ergebnis von Studierfähigkeitstests sein. Bei Bewerbungen über das Internetportal hochschulstart.de kann zudem die Ortspräferenz ausschlaggebend sein: „Manche Hochschulen nehmen nur jene Bewerber, die ihre Einrichtung auf Platz 1 der Wunschliste gesetzt haben. Denn bei ihnen ist die Motivation, genau dort zu studieren, besonders hoch“, erklärt der Studienberater.

Bei zulassungsfreien oder örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen bewirbt man sich entweder an den Unis selbst oder, wenn diese am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) teilnehmen, zunächst über hochschulstart.de und anschließend zusätzlich an den Unis. Bei den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen Human-, Tier- und Zahnmedizin sowie Pharmazie werden die Plätze stets zentral über hochschulstart.de vergeben. 60 Prozent werden dabei von den Hochschulen selbst vergeben, daher spielen die oben genannten Kriterien auch bei diesem Verfahren eine Rolle. 40 Prozent der Studienplätze werden derzeit zur Hälfte an die Abiturbesten und über die Wartezeit verteilt.

2020 tritt zudem eine Neuregelung der Studienplatzvergabe für die Studiengänge Human-, Tier-, Zahnmedizin und Pharmazie in Kraft: Die Wartezeitquote wird abgeschafft, die Abiturbestenquote von 20 auf 30 Prozent erhöht und eine Eignungsquote eingeführt. Mehr über das neue Verfahren steht auf hochschulstart.de.