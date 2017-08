Legal Tech: Jura trifft auf Technik

Foto: Axel Jusseit Unterstützung durch Technik: Gerade bei der Bearbeitung von Hunderten Seiten Gesetzestexten könnten digitale Hilfsmittel Juristen helfen.

Im Trend: Jura studieren – Interview

Legal Tech: Jura trifft auf Technik

Martin Fries ist Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München und beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem Thema Digitalisierung im juristischen Bereich. Für Studierende bietet er Seminare zum Thema Legal Tech an. Im Interview mit abi>> erläutert er, was die technische Entwicklung für den Beruf des Juristen bedeutet.