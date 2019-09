Zwischen Lasern und Robotern

Foto: Martin Rehm Vertiefte Freude an der Physik und der Wunsch nach mehr Praxis brachten Marko Hansen auf das duale Studium im Maschinenbau.

Maschinenbau dual

Marko Hansen (24) studiert Maschinenbau in der industriebegleiteten Variante an der Fachhochschule Kiel. Praktische Erfahrungen sammelt er in einem Unternehmen für Lasertechnik.