Gründlich und gewissenhaft

Foto: Jo Simon Wichtige Passagen farblich hervorheben, eigene Zusammenfassungen schreiben oder gleich während der Vorlesung Notizen machen - probiere verschiedene Methoden aus, wie du dir den Stoff am besten merken kannst.

Wissenschaftlich arbeiten an der Hochschule

Hausarbeiten, Referate, Protokolle, Portfolios und Laborberichte: Lernen und Leistungsnachweise an der Hochschule sind kaum mit dem zu vergleichen, was man von der Schule her gewöhnt ist. An Hochschulen wird wissenschaftlich gearbeitet – und das können Studienanfänger lernen.