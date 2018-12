Erfolgreich studieren mit Handicap

Foto: Martin Rehm Rund 264.000 Studierende, also elf Prozent aller deutschen Studierenden, sind durch eine Behinderung oder eine chronische Krankheit beeinträchtigt. Damit das Studium gelingt, stehen ihnen verschiedene Angebot für Beratung und Unterstützung offen.

Studieren mit Behinderungen

Das Thema Inklusion – also das Ziel, dass jeder Mensch an allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben kann – wird in bildungspolitischen Auseinandersetzungen zumeist mit Blick auf Schule diskutiert. Doch wie gut kommen Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten an deutschen Hochschulen zurecht? Welche angemessenen Vorkehrungen, welche Unterstützungsangebote gibt es, damit das Studium mit Beeinträchtigung gelingt? Das zeigt abi>> im Folgenden auf.