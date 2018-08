Grundlagen schaffen per Video

Foto: Martin Rehm Jörn Loviscach hat als einer der ersten Dozenten Online-Elemente in seinen Unterricht eingebaut.

Neue Studienformen: Alles total digital? – Interview

Politik und Wirtschaft treiben die Digitalisierung der Hochschullehre voran. Aber erzielen digitale Lehrmethoden auch gute Ergebnisse? Darüber hat sich abi>> mit Jörn Loviscach unterhalten, Professor für Ingenieurmathematik und technische Informatik an der Fachhochschule Bielefeld. Er hat als einer der ersten Dozenten in Deutschland Online-Elemente in seinen Unterricht eingebaut und stellt mittlerweile mehr als 3.000 Lernvideos für Nutzer weltweit zur Verfügung.