Beratungsangebote an der Hochschule – Übersicht

Für jede Frage der richtige Ansprechpartner

An wen kann ich mich bei welcher Fragestellung wenden? abi>> stellt dir die wichtigsten Beratungsangebote an und rund um die Hochschule vor.

Wer hilft mir, wenn ...

... ich Fragen zur Studienfinanzierung habe?

Bei der Sozialberatung der Studierendenwerke, zu der etwa auch die BAföG-Beratungsstellen gehören, erhalten Studierende eine umfassende Beratung und Unterstützung zu den Themen Jobben, Studienfinanzierung, Krankenversicherung, Unterhalt, Wohngeld und Rundfunkgebührenbefreiung.

Sozialberatungsstellen der Studierendenwerke www.studentenwerke.de/de/ansprechpersonen-sozialberatung

... ich das Gefühl habe, den falschen Studiengang gewählt zu haben, oder gar abbrechen möchte?

Ob es um Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungs- und Studienordnungen, den Abbruch oder Wechsel eines Studiums geht – hier hilft die Zentrale Studienberatung der jeweiligen Hochschule weiter. Bei speziellen Fragen zum jeweiligen Studiengang ist die Studienfachberatung des jeweiligen Fachbereichs die richtige Anlaufstelle.

... ich einen Auslandsaufenthalt organisieren möchte?

Wer überlegt, während des Studiums ins Ausland zu gehen oder schon konkrete Pläne hat, kann sich an das Akademische Auslandsamt (auch International Office) seiner Hochschule wenden. Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat viele Informationen zum Thema zu bieten.

Beratungsangebote des DAAD www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/angebote/de/57385-der-erste-ansprechpartner/

... ich einen Praktikumsplatz suche?

Über Praktikumsmöglichkeiten informieren die Fachstudienberatung und der Career Service. Die Hochschulinformationsbüros beziehungsweise Campus Offices der DGB Jugend können bei rechtlichen Fragen, etwa zu Arbeitszeiten und Verträgen, weiterhelfen.

Beratungsangebote der DGB Jugend www.jugend.dgb.de/studium/beratung/students-at-work

... ich ein Kind habe oder erwarte?

Beratung für studierende (werdende) Eltern gibt es an vielen Hochschulen bei den Familienbüros (auch Familien-Servicestellen). Auch die Studierendenvertretungen und die Studierendenwerke haben häufig Beratungsangebote für Studierende mit Kind.

Deutsches Studentenwerk - Studieren mit Kind www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind

... ich Angst habe, eine Prüfung oder gar das Studium nicht zu schaffen?

Seien es enge Zeit- und Prüfungsstrukturen, Selbstzweifel und Identitätskrisen oder externe Faktoren wie die Finanzierung des Studiums – bei unterschiedlichen Belastungen stehen die psychologischen Beratungsstellen der Studierendenwerke zur Seite.

... ich einfach mal jemanden brauche, der mich versteht?

Wer könnte die eigenen Sorgen besser verstehen als andere Studierende? Einfach mal das Herz ausschütten und mit jemandem reden: Das geht über die Nightlines, dem Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende. Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht und werden daher streng vertraulich behandelt.

... ich Unterstützung bei der beruflichen Orientierung benötige?

Hierfür stehen das Team akademische Berufe/Hochschulteam der Agenturen für Arbeit sowie der Career Service der jeweiligen Hochschule zur Verfügung.

Bundesagentur für Arbeit Finde die Agentur für Arbeit in deiner Nähe unter „Finden Sie Ihre Dienststelle“.

www.arbeitsagentur.de

... ich mich aufgrund meines Geschlechts benachteiligt oder belästigt fühle?

Wer sich an der Hochschule aufgrund seines Geschlechts in irgendeiner Form benachteiligt oder sexuell belästigt fühlt, kann sich an die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule oder des Fachbereichs wenden.

… ich als Erster in meiner Familie studiere und deswegen Probleme habe?

Die Initiative „Arbeiterkind“ unterstützt mit lokalen Gruppen jene, die als Erste in ihrer Familie studieren und sich zum Beispiel schwer damit tun, sich im Universum Hochschule einzuleben oder ihr Studium zu finanzieren.

... ich eine Behinderung oder chronische Erkrankung habe?

Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung finden Unterstützung bei den Sozialberatungsstellen der Studentenwerke sowie bei den Beratungsstellen für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung der jeweiligen Hochschule.

Deutsches Studentenwerk – Studieren mit Behinderung www.studentenwerke.de/de/behinderung

... ich Ausländer/in bin und deswegen Fragen habe?

Um ausländische Studierende kümmern sich die Studierendenschaften/Fachschaften, die Akademischen Auslandsämter (auch International Offices) sowie an manchen Hochschulen eigene Beratungsstellen für ausländische Studierende.

... ich eine Rechtsberatung benötige?

Eine Rechtsberatung zu unterschiedlichen Anliegen rund ums Studium wird oftmals von den Studierendenvertretungen/Fachschaften, dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), den Studentenwerken oder von den Hochschulen selbst durchgeführt.