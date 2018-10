abi>> Hochschul-ABC

Was ist ein Audimax? Studienanfänger werden an den ersten Hochschultagen mit zahlreichen Fachbegriffen konfrontiert.

An den ersten Tagen an der Hochschule werden Studienanfänger nicht nur mit vielen neuen Eindrücken konfrontiert, sondern auch mit zahlreichen Fachbegriffen - wie Audimax oder Vorlesungsverzeichnis. abi>> stellt eine Auswahl der wichtigsten Begriffe vor.

Auditorium maximum (Audimax)

Das Audimax ist der größte Hörsaal einer Hochschule. Er bietet in der Regel mehreren hundert Studierenden Platz – manchmal sogar über 1.000 Besuchern.

Blockseminar

In einigen Fällen finden Seminare nicht wöchentlich, sondern an mehreren Einzelterminen in langen, sogenannten Blocksitzungen statt. Diese werden in der Regel am Wochenende durchgeführt.

ECTS

Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ist eine europaweite Einrichtung, die eine Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen über Ländergrenzen hinweg vereinfachen soll. So erhält man pro abgelegter Studien- oder Prüfungsleistung eine gewisse Anzahl von Anrechnungspunkten (Credit Points), die bei einem Hochschulwechsel auch übertragen werden können.

Immatrikulation

Die Immatrikulation ist die Einschreibung für einen bestimmten Studiengang. Der Immatrikulationsantrag muss fristgerecht und – je nach Hochschule – online oder per Post abgegeben werden. Das Gegenstück zur Immatrikulation ist die Exmatrikulation, also die Ausschreibung.

Matrikelnummer

Eine Matrikelnummer ist die hochschulinterne Kennzahl, die jedem Studierenden am Anfang seines Studiums zugewiesen wird.

Mensa

Vom Studentenwerk betriebene Kantine, die Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule preiswertes Essen anbietet.

Semesterticket

An vielen Hochschulen gibt es ein Semesterticket, mit dem Studierende vergünstigt die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Dieses Ticket ist in Verbindung mit dem Studentenausweis jeweils für ein Semester gültig.

Vorlesungsverzeichnis

Das Vorlesungsverzeichnis enthält das gesamte Lehrveranstaltungsangebot der Hochschule und ist in der Regel online abrufbar.