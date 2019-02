So funktioniert die Mensa

Foto: Lohnes Vegetarische und vegane Gerichte zusätzlich zur Kost mit Fleisch sind mittlerweile Standard in den Mensen der deutschen Hochschulen - und das zu einem erschwinglichen Preis.

Treffpunkt Mensa – FAQ

So funktioniert die Mensa

Wie viel kostet ein Essen in der Mensa und was kommt dort überhaupt auf den Tisch? abi>> hat beim Deutschen Studentenwerk nachgehakt, das den Großteil der gastronomischen Einrichtungen der staatlichen Hochschulen in Deutschland betreibt.