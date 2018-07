Ob für ein Studium in Tanz, Gesang, Malerei, Regie oder Architektur: Wer einen kreativen Studiengang absolvieren möchte, muss bereits bei der Bewerbung sein Können und Talent im entsprechenden Feld unter Beweis stellen, etwa durch eine Mappe mit eigenen Werken, eine Aufführung oder einen Test an der Hochschule.

Bewerben auf kreative Studiengänge – Übersicht

„Es kommt auf die Begabung an“

Kreativität drückt sich auf viele Arten aus – entsprechend groß ist die Bandbreite an Studiengängen im kreativen Bereich, zum Beispiel Malerei, Schauspiel, Design, Architektur oder Musik. Bereits bei der Bewerbung müssen Studieninteressierte ihr Potenzial und Talent unter Beweis stellen.

Über zwei Dinge sollten sich Bewerber vor der Wahl eines kreativen Studiengangs im Klaren sein: Zum einen, dass die Bewerbungsverfahren im Schnitt zwischen einem halben und einem Jahr dauern, zum anderen: „Bei diesen Studiengängen kommt es klar auf die Begabung an“, sagt Kathleen Kuhnt, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Berlin Nord und ergänzt: „Auch muss der Bewerber mit viel Selbstvertrauen an die Sache herangehen. Die Konkurrenz in diesem Bereich ist sehr groß – man muss sich entsprechend durchsetzen und von sich und seinen Arbeiten überzeugt sein.“

Kathleen Kuhnt empfiehlt den Bewerbern, sich gut auf das anstrengende Auswahlverfahren vorzubereiten. Sie können etwa die Informations- und Beratungsangebote der Wunschhochschule oder ihrer örtlichen Agentur für Arbeit wahrnehmen. Für Studiengänge wie den Bildenden Künsten können sich Mappenkurse eignen.

Wie sich das Bewerbungsverfahren in den einzelnen Bereichen gestaltet, hat abi>> in einer Übersicht zusammengefasst:

Bildende Künste (z.B. Malerei, Bildhauerei, Fotografie)

abi>> Was muss meine Bewerbung beinhalten?

Die Bewerbung beinhaltet in der Regel das Hochschulzeugnis, eine Mappe mit Arbeitsproben und ein Motivationsschreiben.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Wer sich fristgerecht angemeldet hat und wessen Mappe die Jury überzeugt hat, wird zu einem Termin eingeladen, an dem er vor Ort sein Können praktisch unter Beweis stellen kann. Anschließend entscheidet eine Auswahlkommission nach einem persönlichen Gespräch mit dem Bewerber über dessen Eignung.

Darstellende Kunst (z.B. Tanz, Gesang, Theater, Musik, Film)

abi>>Was muss meine Bewerbung beinhalten?

Auch im Bereich darstellende Kunst endet die Anmeldefrist bereits meist ein halbes bis ein Jahr vor dem eigentlichen Studienbeginn.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Die Bewerber für die klassischen Fächer Gesang, Schauspiel und Tanz müssen zunächst ihr Können vor einer Jury unter Beweis stellen. Auch hier entscheidet ein Gespräch mit einer Auswahlkommission über die Eignung des Kandidaten.

Regie (z.B. auch Dramaturgie, Szenografie, Drehbuch)

abi>> Was muss meine Bewerbung beinhalten?

In Fächern wie Animation, Drehbuch, Sound, Szenographie oder Regie wird von den Hochschulen in der Regel ein Vorpraktikum erwartet, das zwischen drei Monaten und einem halben Jahr dauert. Wie lange es tatsächlich sein muss, bestimmt die jeweilige Hochschule. Wer das in der Tasche hat, kann nach der Anmeldung seine Arbeitsproben einreichen. Je nach Fach sind das zum Beispiel ein kleiner Kurzfilm, eine kleine Prosaarbeit (bei Drehbuchregie), eine kleine Bildfolge (bei Animation) oder auch ein kleines Video.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Die Bewerber melden sich fristgerecht, meist Anfang des Jahres an ihrer Wunschhochschule. Anschließend können sie ihre Arbeitsproben einreichen und in manchen Fällen müssen sie eine Hausaufgabe bearbeiten. Ein Bewerbungsgespräch mit einer Kommission entscheidet letztendlich, ob der Bewerber genommen wird.

Design/Gestaltung

abi>> Was muss meine Bewerbung beinhalten?

Im Bereich Design und Gestaltung müssen Bewerber in der Regel zusätzlich zu einer Mappe mit Arbeitsproben eine Hausaufgabe bearbeiten. Die Arbeitsproben der Mappe unterscheiden sich je nach anvisiertem Fach, also etwa Gamedesign, Industriedesign, Modedesign oder Sounddesign. Für letzteres Fach müssen Bewerber zudem ein ärztliches Attest abgeben, das bestätigt, dass sie gut hören.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Die Bewerber müssen sich fristgerecht anmelden und ihre Unterlagen einsenden. Nach Anmeldeschluss veröffentlicht die Hochschule meist eine Hausaufgabe, für deren Bearbeitung die Bewerber etwa drei Wochen Zeit haben. Häufig folgt darauf eine Aufnahmeprüfung. Ein Vorstellungsgespräch vor einer Auswahlkommission entscheidet dann endgültig über die Zu- oder Absage.

Architektur

abi>> Was muss meine Bewerbung beinhalten?

Im Gegensatz zu anderen kreativen Studiengängen spielt die Abiturnote bei der Bewerbung für das Architekturstudium eine größere Rolle. Es kann auch notwendig sein, Arbeitsproben einzureichen – etwa Zeichnungen oder auch Modelle.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

An einigen Hochschulen wird eine Eignungsprüfung abgehalten.

Kunst-/Musikpädagogik

abi>> Was muss meine Bewerbung beinhalten?

Wer sich rechtzeitig angemeldet hat, wird von der Hochschule zu einem Termin eingeladen, an dem er sein Können beweisen kann. Wer dabei weiter kommt, führt ein Gespräch mit einer Auswahljury – die entscheidet über die Eignung des Kandidaten.

abi>> Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Angehende Musikpädagogen müssen ähnlich wie Bewerber einer Schauspielschule ihr Talent vor einer Jury unter Beweis stellen. Auch hier entscheidet schließlich eine Auswahlkommission nach einem Gespräch über die Eignung des Kandidaten.

