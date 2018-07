„Können manifestiert sich ganz unterschiedlich“

Foto: Gerischer Um einen Platz in einem Studiengang der Bildenden Künste, etwa Malerei, Bilderhauerei oder Fotografie, zu ergattern, musst du bei der Bewerbung meist eine Mappe mit eigenen Werken einreichen.

Bewerben auf kreative Studiengänge – Interview

Worauf kommt es bei der Bewerbungsmappe für einen kreativen Studiengang an? Wie kann man sich auf seine Bewerbung vorbereiten? Worauf achten die Prüfer bei den Tests und Gesprächen an der Hochschule? Susanne Kühn, Professorin für Freie Malerei an der Akademie für Bildende Künste (ABK) in Nürnberg, gibt abi» einen Einblick in den Auswahlprozess.