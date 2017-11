„Wir bieten Orientierung und Begleitung“

Foto: Katharina Kemme Welche Möglichkeiten habe ich, ein Studium aufzunehmen? Begabte Jugendliche können sich von Talentscouts beraten lassen.

Mentoring/Talentförderung – Interview

„Wir bieten Orientierung und Begleitung“

Cahit Bakir ist Diplom-Sozialpädagoge an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und ausgebildeter Talentscout für das NRW-Zentrum für Talentförderung. Er berichtet, wie er Jugendlichen aus problematischen Verhältnissen den Weg in ein Studium ebnet.