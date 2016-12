Inhalte mit Begeisterung vermitteln

Jugend präsentiert

Der seit 2012 jährlich stattfindende bundesweite Wettbewerb „Jugend präsentiert“ richtet sich an Schüler/-innen an weiterführenden Schulen, die zwischen 12 und 21 Jahre alt sind und Freude daran haben, anderen ein Thema aus dem Bereich der Naturwissenschaften zu präsentieren. Bewerben kann man sich online mit einem Videoclip zu einer eigenen Präsentation oder einem Erklärvideo. Die 250 Schüler/-innen mit den überzeugendsten Beiträgen werden zur Qualifikationsrunde eingeladen. 120 Teilnehmer kommen weiter und dürfen sich drei Tage lang an der Präsentationsakademie von professionellen Trainern für das Bundesfinale schulen lassen. Ihr Vortrags-Können stellen die Finalisten schließlich in Berlin unter Beweis, wo die drei besten Präsentatoren von einer Jury gekürt werden.

