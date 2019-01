Jugend komponiert

"Eine Leidenschaft, die nie zu Ende geht"

Maximilian Otto (20) ist mehrfacher Sieger des Bundeswettbewerbs „Jugend komponiert“. Für abi>> berichtet er, wie er zu diesem außergewöhnlichen Hobby kam und was ihn antreibt.

Musikbegeistert war ich schon als kleines Kind. Dabei komme ich nicht aus einer Musikerfamilie, mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter arbeitet in der Personalabteilung eines Unternehmens. Gefördert haben sie mich aber von Anfang an. Doch erst der Zufall ebnete mir den Weg.

Weil es die beste Einrichtung in unserem Ort war, landete ich in einem Kindergarten mit Musikschwerpunkt. Dort erhielten wir schon sehr früh Blockflöten- und Keyboardunterricht. Mein Interesse war geweckt, und die Erzieher, die mir ein gewisses Talent bescheinigten, legten meinen Eltern nahe, dieses voranzutreiben. Daraufhin lernte ich ab der ersten Klasse Klavier, später Altflöte und im Selbststudium Gitarre.

Die erste Teilnahme

Maximilian Otto Foto: privat

An meine erste Teilnahme am Wettbewerb erinnere ich mich noch ziemlich gut – auch wenn es mittlerweile schon acht Jahre her ist. Damals war ich gerade von einer Regelschule auf das Sächsische Landesgymnasium für Musik in meiner Heimatstadt Dresden gewechselt, parallel erhielt ich bereits seit 2008 Kompositionsunterricht am Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden. Mein damaliger Lehrer machte mich auf den Wettbewerb aufmerksam, und ehe ich noch viel darüber nachdenken konnte, hatte ich schon ein Stück geschrieben und eingereicht. Rund vier Wochen später kam die Nachricht, dass ich einer der Bundespreisträger sei.

Der Gewinn übertraf all meine Erwartungen: Für eine Woche wurden alle Sieger im Frühling zu einer sogenannten Kompositionswerkstatt auf Schloss Weikersheim im Nordosten Baden-Württembergs eingeladen. Dort beschäftigten wir uns unter Anleitung renommierter Dozenten mit der Frage, wie musikalische Ideen zu einer Komposition entwickelt und gestaltet werden können. Zudem beschäftigten wir uns intensiv mit unseren eigenen Werken. Während unseres Aufenthalts wurden außerdem unsere Werke in einem professionellen Studio von einem fünfköpfigen Kammermusik-Ensemble auf CD eingespielt.

Besonders begeistert haben mich auch die Gespräche mit den eigens für uns eingeladenen Gastdozenten, die uns einen Einblick in die Arbeit eines Komponisten gewährten.

Achtfacher Bundessieger und ein Ende ist nicht in Sicht

Neben der Möglichkeit sich fachlich weiterzuentwickeln, war die Teilnahme an der Werkstatt auch eine tolle Chance, um Gleichgesinnte kennenzulernen und sich auszutauschen. Mit manchen meiner Kommilitonen auf Zeit habe ich heute noch Kontakt.

Schon diese erste Schulung hatte mich so begeistert, dass ich nicht umhin kam, im kommenden Jahr wieder ein Stück einzureichen. Mittlerweile kann man mich als Wiederholungstäter bezeichnen: Ich habe acht Mal teilgenommen – und war acht Mal unter den Auserwählten – eine große Ehre! Meine eingereichten Werke haben sich natürlich im Laufe der Jahre in ihrer Qualität verändert. Gestartet bin ich mit einer dreiminütigen Komposition für das Klavier, mittlerweile komponiere ich Stücke für große Orchester, die mitunter eine halbe Stunde dauern. Daran sitze ich dann auch mal zwei Monate. Vor allem in den Ferien habe ich die freie Zeit intensiv zum Schreiben genutzt. Als Arbeit würde ich diese Tätigkeit aber nie bezeichnen, dafür macht es mir einfach zu viel Spaß.

Gerade habe ich mein Abitur gemacht und mit einem Studium begonnen. Ich habe mich für Orchersterdirigieren an der Hochschule für Musik Dresden entschieden. Komponieren werde ich aber natürlich weiterhin, eine so große Leidenschaft vergeht schließlich nie.

Mein Traum wäre es, wenn eines meiner Stücke von einem professionellen Orchester aufgeführt würde, beispielsweise von der Dresdner Staatskapelle. Erst einmal aber werde ich kommendes Jahr wieder mein Glück beim Bundeswettbewerb „Jugend komponiert“ versuchen.