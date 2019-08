Interview

„Der Gründergeist erwacht“

Claudia Auer, Leiterin Unternehmenskommunikation und Brand-Management bei Müller Medien in Nürnberg, sprach mit abi>> über den von ihrem Unternehmen ins Leben gerufenen Bundes-Schülerfirmen-Contest.

abi>> Frau Auer, was versteht man überhaupt unter einer Schülerfirma?

Claudia Auer: Erstmal ist sie ein reales Unternehmen, das unter anderem Produkte produziert und verkauft oder Dienstleistungen anbietet. Schüler führen als Mitarbeiter oder Geschäftsführer kaufmännische Tätigkeiten aus und treffen unternehmerische Entscheidungen. So erwacht der Gründergeist bereits während der Schulzeit –spielerisch und ohne wirtschaftlichen Druck.

Ein schönes Beispiel ist die „Namaste Nepal S-GmbH“ aus Freiberg, die den 1. Platz im Bundes-Schülerfirmen-Contest 2018 belegt hat. Die Schülerfirma unterstützt mit Erlösen aus verschiedenen Projekten Dörfer in Nepal, um vom Erdbeben zerstörte Schulen wiederaufzubauen. Die Projektideen entstehen auf selbstfinanzierten Reisen nach Nepal in Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern. So röstet und verkauft die Schülerfirma beispielsweise eigens importierten Rohkaffee nepalesischer Bergbauern.

abi>> Wenn Sie an Ihren Wettbewerb denken – was macht ihn aus?

Claudia Auer Foto: privat

Claudia Auer: Kreiert wurde er, um den deutschen Unternehmernachwuchs zu fördern und Jugendliche zu motivieren, sich bereits während der Schulzeit unternehmerisch zu betätigen. Teilnehmen können alle Schülerfirmen in Deutschland. Welche Schulart die Schülerinnen und Schüler besuchen, spielt ebenso wie das Alter keine Rolle. Die Firma muss lediglich als reales Unternehmen Produkte herstellen oder verkaufen bzw. Dienstleistungen anbieten. Mit der Registrierung auf dem Portal http://www.bundes-schuelerfirmen-contest.de legt jede Schülerfirma ein Profil an und stellt ihre Geschäftsidee, Produkte und Dienstleistungen vor. Hier finden sich auch alle weiterführenden Infos.

abi>> Wie genau läuft das anschließende Voting ab?

Claudia Auer: Das startet im Januar. Spätestens dann sollte die Schülerfirma ein Profil auf der Wettbewerbsplattform angelegt haben. Danach gilt es, die Werbetrommel zu rühren. Im Online-Voting können Mitschüler, Freunde, Familie, Geschäftspartner und andere Interessierte per Klick für „ihre“ Schülerfirma abstimmen.

Im Juli stehen dann die zwanzig besten Schülerfirmen fest. Anhand der Profile ermittelt die Jury die zehn Preisträger. Alle Preise werden unabhängig vom Schultyp vergeben. Die große Siegerehrung findet schließlich im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im November in Berlin statt.

abi>> Was können Teilnehmer aus der unternehmerischen Arbeit mitnehmen?

Claudia Auer: Für die Schülerinnen und Schüler hat sie viele Vorteile. Durch Planung, Herstellung und Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen gewinnen sie Einblicke in die echte Arbeitswelt und können sich wichtige Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein oder Teamfähigkeit aneignen.

Im Wirtschaftsunterricht theoretisch gewonnene Erkenntnisse, zum Beispiel Preiskalkulation, werden in einer Schülerfirma praktisch erlernt und ausprobiert.

Zusätzlich können ein Zeugnisvermerk, eine Note, eine Praktikumsbescheinigung oder möglicherweise ein finanzieller Ausgleich ein Anreiz sein, sich in einer Schülerfirma zu engagieren – unterstützt vom Lehrpersonal als Projektleitung und Ansprechperson.