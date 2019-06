Übersicht

Studienbezogene Self-Assessments

Hier findest du eine Auswahl an studienbezogenen Testverfahren. Sofern nicht anders angegeben, sind sie kostenfrei.

Orientierungstest (OT)

Der Orientierungstest (OT) umfasst alle grundständigen Studienangebote an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Baden-Württemberg. Er besteht aus dem Interessentest und drei optionalen Fähigkeitstests. In der Rückmeldung erfahren die Teilnehmer, welches Studium und welcher Beruf zu ihnen passt. Für Bewerber um einen Studienplatz in dem Bundesland ist es Pflicht, ein Orientierungsverfahren wie den OT zu absolvieren.

www.was-studiere-ich.de

www.studieninfo-bw.de

Studium-Interessentest (SIT)

Der SIT ist eine Kooperation der Hochschulrektorenkonferenz und ZEIT Online. Der Test überprüft Interessen, Neigungen und Talente von Studieninteressierten. Als Ergebnis wird ein persönliches Interessenprofil erstellt und mit dazu passenden grundständigen Studiengängen aller deutschen Hochschulen, die im Hochschulkompass vertreten sind, abgeglichen.

www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html

BORAKEL – Beratungstool für Studieninteressierte

Im Onlinetest der Ruhr-Universität Bochum werden Interessen und Fähigkeiten auf verschiedenen Gebieten (beispielsweise logisches Denken) getestet. Das Ergebnis gibt Auskunft, in welchen Bereichen die eigenen Stärken liegen und welche Studiengänge dazu passen würden.

www.ruhr-uni-bochum.de/borakel

HCU-Interessentest

Im Interessentest der HafenCity Universität Hamburg müssen Studieninteressierte ihr Interesse für 72 verschiedene Tätigkeiten angeben. Der Test dauert ca. 15 Minuten und am Ende steht ein Interessenprofil, aus dem wiederum die Eignung für Studiengänge der HCU abgleitet werden kann.

https://hcu-studienorientierung.cyquest.net/navigator/interessentest

Neigungstest

Der Neigungstest der Technischen Hochschule Köln liefert auf Basis eines Fragebogens Empfehlungen, welche Studienfächer zu einem passen würden.

www.th-koeln.de/studium/neigungstest_179.php

Orientierungs-SelfAssessment

Mit diesem Angebot der RWTH Aachen können Studieninteressierte ihre Stärken und Schwächen in Hinblick auf ein Studium kennenlernen. Nach der Bearbeitung erhält man Hinweise auf Studienfächer, die zu den eigenen Interessen passen.

www.global-assess.rwth-aachen.de/tm4_rwth/frontend/www/index.php?r=site/index

Study-Finder

Die Universität des Saarlandes bietet zwei Arten von Tests an: Mit dem Interessentest können Schüler herausfinden, welche Studienfächer der Saar-Uni zu den eigenen Fähigkeiten und Vorlieben passen. Der Erwartungscheck wiederum überprüft, ob die eigenen Vorstellungen von einem Studiengang den Tatsachen entsprechen.

www.study-finder.de

Tübinger Studienwahltest

Der Test der Eberhard Karls Universität besteht aus vier Modulen. Studieninteressierte werden zunächst auf Studieneignung getestet. Anschließend erfahren sie, welche Studiengänge der Universität Tübingen zu ihren Interessen passt. Die Basisaufgaben im dritten Modul testen grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die sechs Studienfelder vorhanden sind. Das letzte Modul „Studieninhalte“ bietet Informationen zu den Studiengängen und einen Erwartungscheck.

www.studienwahltest.uni-tuebingen.de

Fach-Finder

Der Test der Frankfurt University of Applied Sciences testet die Interessen von Studieninteressierten durch Fragen zu zwölf Alltagssituationen. Anschließend werden Studiengänge der Hochschule vorgeschlagen, die zu diesen Interessen passen könnten.

www.frankfurt-university.de/de/studium/beratungsangebote/fach-finder/

TasteMINT

Zielgruppe sind Schülerinnen der Oberstufe, die ihre Stärken im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) erproben möchten. tasteMINT ist kein Online-Self-Assessment, sondern ein dreitägiger Orientierungs-Workshop, der mehrmals jährlich an verschiedenen deutschen Hochschulen angeboten wird.

tastemint.de