Tests für alle Fälle

Wie finde ich heraus, was ich kann und will? Welche Studiengänge oder Ausbildungen passen zu mir? Bin ich für meinen Wunschstudiengang geeignet? Testverfahren können helfen, solche Fragen zu beantworten. Einige unterstützen dabei, Interessen und Fähigkeiten mit möglichen Studiengängen und Ausbildungen in Verbindung zu bringen. Andere gleichen ab, ob man für ein bestimmtes Studium geeignet ist. Welche Arten von Tests hast du bereits gemacht – und welche möchtest du mal ausprobieren?

Antworten: Selbsterkundungstests: Sie ermitteln etwa Interessen und Fähigkeiten, über Selbsteinschätzung und/oder Eignungsabfragen. Am Ende erfährst du, welche Studien- und/oder Ausbildungsmöglichkeiten zu deinem Profil passen. Studienbezogene Self-Assessments: In diesen Tests werden ebenfalls Interessen und Fähigkeiten eruiert. Als Ergebnis werden passende Studienmöglichkeiten vorgeschlagen. Fachspezifische Self-Assessments: Dies sind überwiegend Eignungstests, die prüfen, ob deine Fähigkeiten mit den Anforderungen in einem Studienfach übereinstimmen. Dabei erfährst du auch, ob deine Vorstellungen zum Beispiel von Studieninhalten der Realität entsprechen. (Mehrfachauswahl möglich):