Neue abi» Unterrichtsidee

Brancheninfos Reise & Touristik

Strand oder Berge? Egal, Hauptsache Urlaub! Manch einer stellt seine Reiselust gar in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Welche beruflichen Möglichkeiten es dabei gibt, veranschaulicht die neue abi» Unterrichtsidee „Brancheninfos Reise und Touristik“. Die kostenlosen PDF-Dokumente gibt’s ab sofort zum Download.

Mehr als 2,9 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland laut Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft e.V. (BTW) in der Tourismusbranche. Damit ist jeder 15. Arbeitsplatz in diesem Bereich angesiedelt. Das schlägt sich beim Umsatz nieder: Er lag im Jahr 2015 bei fast 290 Milliarden Euro.

Vodcast, Gruppenarbeit und Co.

Wer in der Branche arbeiten will, hat hierzu viele Möglichkeiten. Die abi>> Unterrichtsidee stellt verschiedene Studiengänge und Ausbildungen. Ein Einstieg bildet dabei ein Vodcast, in dem das duale Studium „Hotel-, Tourismusmanagement“ vorgestellt wird. Beim Stationengespräch erfahren die Schüler, welche Fähigkeiten und Soft Skills man für die Touristikbranche mitbringen sollte.

Mit Hilfe statistischer Daten vermittelt die Unterrichtsidee ein realistisches Bild von den Beschäftigten- und Arbeitslosen- sowie Umsatzzahlen in der Reise und Touristik. Bei der Gruppenarbeit beschäftigten sich die Schüler intensiv mit einem Studienfach, einem Berufsfeld oder einer Ausbildung. Auch Experten kommen zu Wort: Sie gehen etwa auf aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche ein.

Mehr als 30 kostenlose Unterrichtsideen online

Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Brancheninfos Reise und Touristik“ interessieren, können ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere ähnliche Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Medienberufe“, „Ich will etwas machen mit Psychologie“ und „Freiwilligendienste“.