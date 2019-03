Neue abi» Unterrichtsidee

Ich will etwas machen mit Physik

Zwischen Dunkler Materie, verschiedenen Raumzeit-Dimensionen und einer umfassenden Weltformel: Physik fasziniert viele Menschen. Wer der Naturwissenschaft auch beruflich treu bleiben möchte, sollte sich die neue abi» Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Physik“ kostenlos herunterladen.

Knapp 51.000 Studierende waren laut Statistischem Bundesamt im Wintersemester 2017/18 im Fach Physik eingeschrieben. Zehn Jahre zuvor waren es weniger als 31.000. Auch bei den Frauen liegt die Naturwissenschaft im Trend: Bei ihnen erhöhte sich die Zahl der Studierenden im selben Zeitraum von 5.628 auf 14.613.

Wer sich nicht zu einem „waschechten“ Physikstudium durchringen kann, hat die Wahl aus einer Vielzahl von interdisziplinären Angeboten. Dazu zählen zum Beispiel Fächer wie Bauphysik, Biophysik, Mathematische Physik, Medizinphysik und Wirtschaftsphysik. Hinzu kommen einige Ausbildungsberufe, in denen die naturwissenschaftliche Disziplin eine wichtige Rolle spielt. So benötigen unter anderem Baustoffprüfer, Lasertechnische Assistenten, Physikalisch-technische Assistenten, Physiklaboranten und Werkstoffprüfer gute Kenntnisse in diesem Bereich.

Gruppenarbeit, statistische Daten und Experten-Meinungen

Die neue abi» Unterrichtsidee widmet sich nicht nur den verschiedenen Berufsmöglichkeiten mit Physik, sondern verdeutlicht auch, welche Fähigkeiten und Soft Skills dafür benötigt werden. Statistische Daten vermitteln darüber hinaus ein Bild von den Studierenden- und Arbeitsmarktzahlen im Bereich Physik.

In der Gruppenarbeit beschäftigen sich die Schüler intensiv mit Studienfächern und Berufen, die mit Physik zu tun haben. Hierbei beantworten sie knifflige Fragen zu vier Reportagen. In den Expertenstatements äußern sich Verbandssprecher, Personalverantwortliche, Berufsberater und Arbeitsmarktexperten zu den Karrierechancen und Einstellungskriterien für Physiker.

Medienberufe, Freiwilligendienste und mehr ...

Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Physik“ interessieren, können ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere ähnliche Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Medienberufe“, „Ich will etwas machen mit Psychologie“ und „Freiwilligendienste“.