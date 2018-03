Neue abi» Unterrichtsidee

Ich will etwas machen mit Psychologie

Psychologen sind gefragter denn je. Sie finden auf dem Arbeitsmarkt viele Einsatzfelder. Während einige ihr Können zu therapeutischen Zwecken einsetzen, verwenden es andere für effektive Werbemaßnahmen oder erfolgreiches Personalmanagement. Einen spannenden Überblick über psychologische Berufe gibt die neue abi» Unterrichtsidee. Die Ausgabe 27 kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Psychologen, das sind doch die mit den Gesprächen auf der Couch? Wer so denkt, der liegt falsch. Die Psychotherapie ist nur ein Einsatzbereich von vielen. Psychologen helfen in Kliniken schwer Erkrankten, coachen Sportler in Vereinen oder sie arbeiten in der Marktforschung. In der Forensik helfen sie Straftaten aufzudecken oder sie arbeiten in der Personalentwicklung großer Wirtschaftsunternehmen. Umweltpsychologen wiederum bewegen Menschen zu einem umweltschonenden Verhalten.

Berufsalltag, Arbeitsmarktchancen und mehr

Welche unterschiedlichen psychologischen Berufe es gibt, wie sie sich unterscheiden und welche Voraussetzungen man mitbringen sollte, verrät die neue abi» Unterrichtsidee. Die mittlerweile 27. Ausgabe ist wie immer spannend aufgebaut und spannt den Bogen von interessanten Einblicken in den Berufsalltag, über Expertenstatements zu den Arbeitsmarktchancen bis hin zu Diskussionsaufhängern für die Schüler.

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Psychologie“ interessieren, können ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere ähnliche Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Brancheninfos Pflege und Therapie“, „Ich will etwas machen mit Pädagogik“ oder „Medizinische Berufe“.