Brancheninfos ITK-Branche

Ab sofort kostenlos zum Download: die aktualisierte abi» Unterrichtsidee „Brancheninfos Informations- und Telekommunikationsbranche".

Ein Leben ohne IT ist für uns nicht mehr vorstellbar: Vom Arbeitsrechner im Büro bis zur Smartwatch am Arm – digitale Helferlein prägen unseren Alltag in vielen Bereichen. Kein Wunder, dass die ITK-Branche für viele junge Menschen so spannend ist. Welche spannenden Berufsfelder sie bietet, verrät die komplett aktualisierte abi» Unterrichtsidee „Brancheninfos Informations- und Telekommunikationsbranche“.