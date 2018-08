abi» Unterrichtsidee aktualisiert

"(Studien-)Bewerbung"

Wie und wo bewerbe ich mich um einen Studienplatz? Welche Fristen muss ich beachten? Und wie punkte ich bei der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die komplett aktualisierte abi» Unterrichtsidee „(Studien-)Bewerbung“, die ab sofort kostenlos heruntergeladen werden kann.

Den Einstieg in die Unterrichtsidee bildet der Podcast „Albtraum Bewerbung!“, der sich auf unterhaltsame Weise mit den Stationen einer Bewerbung befasst. Weiter geht es mit allgemeinen Informationen zu den Bewerbungsverfahren für ein Studium, ein duales Studium sowie für einen Ausbildungsplatz.

Arbeitsblätter und Rollenspiel

Mit Hilfe von Arbeitsblättern recherchieren die Schüler Fakten zu den verschiedenen Formen der Studienbewerbung. Testverfahren vor dem Studium stehen im Mittelpunkt der Gruppenarbeit. Beim interaktiven Spiel muss die Klasse herausfinden, was in eine Bewerbungsmappe gehört.

Auch verschiedene Experten kommen zu Wort. So geben Personalverantwortliche beispielsweise Tipps für Anschreiben, Lebenslauf und Co. Zum Abschluss der abi>> Unterrichtsidee „(Studien-)Bewerbung“ simulieren die Schüler in einem Rollenspiel ein Vorstellungsgespräch.

Alle Infos in 90 Minuten

Die gesamte Unterrichtsidee ist für eine Doppelstunde von 90 Minuten konzipiert. Lehrkräfte können mit ihren Klassen jedoch selbst entscheiden, ob sie sich nur einzelne Teile erarbeiten oder das komplette Dokument umsetzen.

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „(Studien-)Bewerbung“ interessieren, können Ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Freiwilligendienste“, „Duales Studium“ und „Medienberufe“.