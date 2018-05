abi» Unterrichtsidee aktualisiert

„Gestalterische Berufe“

Kreativ, fantasievoll, erfüllend: Gestalterischen Berufen eilt ihr guter Ruf voraus. Doch welche Möglichkeiten bieten Gestaltung und Design im Detail? Und wie gelingt der Einstieg in diese Bereiche? Licht ins Dunkel bringt die kürzlich aktualisierte abi» Unterrichtsidee, die ab sofort kostenlos zum Download bereitsteht.

Der Markt für gestalterisch Tätige sieht derzeit gut aus. So sind die Arbeitslosenzahlen seit 2012 weiter zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten leicht gestiegen. Allerdings ist der Bereich Gestaltung und Design ein Sektor, in dem viele Erwerbstätige als Freelancer arbeiten.

Die Bandbreite an gestalterischen Berufen ist groß und reicht vom Mediengestalter über den Bühnenmaler bis hin zum Goldschmied. Was man dafür jeweils mitbringen muss, klärt die abi>> Unterrichtsidee „Gestalterische Berufe“.

Quiz und „Gallery Walk“

Durchaus von Vorteil ist sicherlich ein gewisses Grundwissen im Bereich Design und Co., das die Schüler beim Quiz zum Einstieg testen können. Beim Stationengespräch diskutieren die Schüler unter anderem, welche Zugangswege ihrer Meinung nach am besten in eine gestalterische Laufbahn münden. Außerdem lernen sie verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe sowie Berufe mit anderen Zugängen kennen und stellen ihre eigene Kreativität auf den Prüfstand.

In der Gruppenarbeit beantworten die Schüler Fragen zu verschiedenen Berufen und erhalten Einblick in diese. Beim „Gallery Walk“ gestalten sie schließlich gemeinsam einen Entwurf für ein Werbeplakat, die Titelseite einer Schülerzeitung oder ein Theaterplakat.

Alle Infos in 90 Minuten

Die gesamte Unterrichtsidee ist für eine Doppelstunde von 90 Minuten konzipiert. Lehrkräfte können mit ihren Klassen jedoch selbst entscheiden, ob sie sich nur einzelne Teile erarbeiten oder das komplette Dokument umsetzen.

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Gestalterische Berufe“ interessieren, können Ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Freiwilligendienste“, „Duales Studium“ und „Medienberufe“.