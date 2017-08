abi» Unterrichtsidee aktualisiert

"Ich will etwas machen mit Fremdsprachen"

Englisch, Französisch, Spanisch … Viele Schüler haben Spaß an Fremdsprachen. Einige von ihnen möchten ihre Leidenschaft auch im späteren Berufsleben ausleben. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, verrät die umfassend aktualisierte abi» Unterrichtsidee zum Thema „Ich will etwas machen mit Fremdsprachen“. Die PDF-Dokumente gibt’s ab sofort zum kostenlosen Download.

Klassiker unter den Studienberufen, in deren Mittelpunkt Fremdsprachen stehen, sind die Dolmetscher und Übersetzer sowie Lehrer, die an allgemeinbildenden Schulen Sprachen unterrichten. Außerdem gibt es eine Vielzahl an sprach- und kulturwissenschaftlichen Studienangeboten, in denen sich die Studierenden intensiv mit Sprache und Kultur des jeweiligen Landes auseinandersetzen – von Anglistik über Orientalistik bis hin zu Japanologie. Auf Seite der Ausbildungsberufe finden sich zum Beispiel Fremdsprachenkorrespondenten.

Kreuzworträtsel und Arbeitsmarktdaten

All diese Berufe und Studiengänge stellt die abi» Unterrichtsidee zum Thema „Ich will etwas machen mit Fremdsprachen“ vor. Außerdem erfahren die Schüler, welche Chancen der Arbeitsmarkt bietet und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Die Inhalte der komplett aktualisierten Unterrichtsidee werden nicht nur in Lehrervorträgen vermittelt, sondern von den Schülern auch selbstständig recherchiert. So bearbeiten sie etwa Lückentexte in Einzel- oder Gruppenarbeit und beantworten die Fragen der Arbeitsblätter. Ein Kreuzworträtsel sowie eine Übung, bei der bekannte Redewendungen in verschiedenen Sprachen ins Deutsche übersetzt werden müssen, runden die Unterrichtsidee ab.

Schüler, die sich für eine Unterrichtsstunde zum Thema „Ich will etwas machen mit Fremdsprachen“ interessieren, können ihre Lehrer auf die kostenfreie Unterrichtsidee hinweisen. Weitere Unterrichtsideen von abi>> gibt es zum Beispiel zu den Themen „Ich will etwas machen mit Recht!“, „Duales Studium“ und „Medienberufe“. Insgesamt sind bereits 25 Ausgaben online.