Typisch Frau, typisch Mann? Zahlen und Fakten

Schluss mit den Klischees!

Der Berufszweig Informatik ist in Zeiten der Digitalisierung schwer gefragt. Dass sich dahinter nicht nur menschenscheue Nerds verbergen und dass der ebenso zukunftsweisende Ausbildungsberuf Altenpfleger/in nicht technikfremd ist, zeigt sich auf dieser Seite. abi» hat Zahlen und Fakten zur Entwicklung von Frauen und Männern auf „untypischen“ Bildungs- und Berufswegen gesammelt.

Klischee Informatiker/in:

„Informatiker sind menschenscheue und technikversessene Nerds, die im stillen Kämmerlein vor sich hin programmieren.“

Falsch! Informatikerinnen und Informatiker müssen nicht nur mit der IT, sondern auch mit Menschen gut umgehen können. Zum Beispiel erfragen sie in Kundengesprächen deren Anforderungen an Software, geben Schulungen und arbeiten in Projektteams mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Gefragt sind somit neben technischem Verständnis und einer sorgfältigen Arbeitsweise auch Kommunikationsstärke, Kreativität, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Klischee Altenpfleger/in:

„In der Altenpflege geht es einzig und allein darum, hilfsbedürftige ältere Menschen zu versorgen und zu betreuen.“

Weit gefehlt! Die Digitalisierung macht auch vor dem Sozialwesen nicht Halt. Wer sich für den Beruf Altenpfleger/in entscheidet, könnte in Ausbildung und Beruf auch mit Tätigkeiten in den Bereichen E-Health, technische Assistenzsysteme, Telematik, Telecare und anderen medizintechnischen Innovationen konfrontiert werden. Technikaffinität ist somit eine nützliche Qualifikation. Des Weiteren sind Eigenschaften wie eine gute körperliche Konstitution, psychische Stabilität, Einfühlungsvermögen, sowie Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein gefragte Kompetenzen.