Foto: Matthias Merz Valerie Holsboer

Frauen in Führungspositionen

„Ich bin eine große Verfechterin gemischter Teams“

Im dreiköpfigen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit ist Valerie Holsboer (41) verantwortlich für die Geschäftsbereiche Controlling und Finanzen sowie Personal. Die Nürnberger Behörde hat deutschlandweit 115.000 Mitarbeiter. Mit abi» sprach die Juristin darüber, was man braucht, um in eine solche Führungsposition zu gelangen, was Frauen anders machen als Männer und wie man eine solche Funktion mit seinem Familienleben in Einklang bringen kann.