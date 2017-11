„Wir bieten Orientierung und Begleitung“

Foto: Katharina Kemme Welche Möglichkeiten habe ich, ein Studium aufzunehmen? Begabte Jugendliche können sich von Talentscouts beraten lassen.

Mentoring/Talentförderung – Interview

Cahit Bakir ist diplomierter Sozialpädagoge und arbeitet als Talentscout an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen. Die Talentscouts werden am NRW-Zentrum für Talentförderung berufsbegleitend weitergebildet und schließen mit einer durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW anerkannten Zertifizierung ab. Cahit Bakir berichtet, wie er Jugendlichen aus weniger privilegierten Verhältnissen den Weg in ein Studium ebnet.