Ein langer Weg

Duales Studium Informatik

Seit ihrer Flucht aus dem Iran hat Sara Manzari (33) in Deutschland viel gekämpft – um ihre Anerkennung als Asylbewerberin, für ihre Zukunft und die ihrer Tochter. Nun hat sie in Karlsruhe einen Studienplatz in Informatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bekommen und sucht noch ein Unternehmen für die Praxisphasen.