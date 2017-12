„Das Gefühl kannst du schwer woanders im Leben bekommen“

Über Severin Freund

Severin Freund wurde am 11.05.1988 in Freyung geboren. Mit sechs Jahren begann er mit dem Skisprungtraining. 2003 nahm er erstmals als Kadermitglied der DSV-Mannschaft am Continental-Cup teil, konnte sich dort aber nicht etablieren. Nach seinem Abitur im Jahr 2007 wurde er in den Weltcup-Kader berufen und gehört ihm seitdem fast durchgehend an. 2014/15 gewann er den Gesamt-Weltcup im Skispringen und wurde außerdem Weltmeister von der Großschanze in der Einzelkonkurrenz sowie mit dem Mixed-Team. Bereits im Jahr zuvor konnte er den Weltmeistertitel im Skifliegen sowie den Olympiasieg mit der Mannschaft erringen. Derzeit ist Severin Freund aufgrund eines Kreuzbandrisses zu einer Pause gezwungen und kann daher nicht an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teilnehmen.

Er lebt mit seiner Frau Caren in München und studiert seit 2008 „Internationales Management“ an der Hochschule Ansbach.