Ich will was machen mit Sport – Übersicht

Es lebe der Sport

Über 400 Studiengänge – wer sich für ein Studium im Bereich Sport interessiert, hat die Qual der Wahl. Und auch eine Ausbildung bietet interessante Chancen. abi>> stellt eine Auswahl vor.

Studienberufe

Aufgaben: Entwickeln, Konstruieren und Überprüfen von Sportgeräten und -ausrüstungen aller Art; Mitarbeit an der Zertifizierung, Normierung und Überprüfung sporttechnischer Ausrüstungen

Mögliche Arbeitgeber: Unternehmen in der Sportartikelindustrie, Ingenieurbüros, Trainingszentren und Sportverbände

Aufgaben: Unterrichten und Trainieren von Menschen nach einer Krankheit oder Verletzung sowie Menschen mit Behinderung, Fördern durch Bewegungsspiele, Fitnessübungen, Training oder therapeutisches Reiten; Organisation von Wettkämpfen, Planungen von Sportangeboten, Entwicklung von Sportprojekten

Mögliche Arbeitgeber: Rehabilitationskliniken und -zentren, Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Förder- und Sonderschulen, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, Behindertensportvereine und -verbände, Ferienzentren für Menschen mit Behinderung

Aufgaben: Planen, Organisieren und Überwachen von Geschäftsaktivitäten im Bereich Sport und Sportvermarktung; Erstellen von Analysen und Konzepten, Durchführen von Projekten und Erfolgskontrolle

Mögliche Arbeitgeber: Sportvereine und Betreiber von Sportanlagen und -einrichtungen, Sportverbände und Sportämter, Sportvermarktungs- und Sportreiseagenturen, Sportartikelhersteller.

Aufgaben: psychologische Unterstützung von Leistungs- und Freizeitsportlern durch individuelle Maßnahmen bei der Leistungsentwicklung und -optimierung oder bei der Rehabilitation

Mögliche Arbeitgeber: Sportverbände und -vereine, Fitnesszentren und Olympiastützpunkte, sowie Hochschulen und Institute in der psychologischen Forschung und Lehre.

Aufgaben: Erteilen von Sportunterricht, Trainieren Menschen verschiedenen Alters; Organisieren von Sportveranstaltungen und Wettkämpfen; Tätigkeiten im Sportmanagement und in der Forschung

Mögliche Arbeitgeber: Sportverbände und -vereine, Sportschulen und -zentren, Sport- und Fitnessstudios, Sportämter, Rehabilitations- und Sportkliniken, Hochschulen und sportwissenschaftliche Institute, Krankenkassen, Ferienzentren und Sporthotels

Ausbildungsberufe

Aufgaben: Unterstützen von Patienten bei der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung ihrer körperlichen Bewegungsmöglichkeiten; Trainingsmaßnahmen für alters-, krankheits- oder unfallbedingt eingeschränkte Personen; Planen des Therapieablaufs

Mögliche Arbeitgeber: Krankenhäuser und Kliniken, Facharztpraxen, Altenheime, Rehabilitationszentren und Einrichtungen zur Eingliederung und Pflege von Menschen mit Behinderung, Sportstätte und Wellnesshotels

Aufgaben: Trainings- und Organisationsaufgaben in Sport- und Freizeiteinrichtungen; Erarbeiten von Konzepten für Sportangebote; Beratung und Betreuung von Kunden; Organisieren von Veranstaltungen, Verwaltungsaufgaben und Durchführen von Kalkulationen

Mögliche Arbeitgeber: Sportvereine und -verbände, Sport- und Fitnessstudios

Aufgaben: Verwaltungs- sowie Organisationsaufgaben; Erarbeiten von Konzepten für Sportangebote; Beratung und Betreuung von Kunden

Mögliche Arbeitgeber: Sport- und Fitnessstudios, Sportverbände und -vereine, Betreiber von Sportanlagen, Wellness- und Gesundheitszentren, Sportveranstalter, Sportschulen, Sport- und Bäderämtern, Tourismuszentralen und Ferienzentren

Weiterbildungsberufe

Berufliche Aus- bzw. Weiterbildung, die landesrechtlich oder durch Vorschriften des Deutschen Olympischen Sportbundes geregelt ist:

Aufgaben: Vermitteln von praktischen und theoretischen Kenntnisse in verschiedenen Sportarten sowie im Fitness- und Gesundheitssport; Begleitung von Einzelsportlern oder Mannschaften im Wettkampfsport; Vorbereitung auf Wettkämpfe

Mögliche Arbeitgeber: Sportvereine und -verbände, Sportleistungszentren und -stützpunkte, Sport- und Hochschulen, Bundeswehr, Bundes- oder Landespolizei, Fitness- und Gesundheitszentren, sporttouristische Anbieter

Aufgaben: Bearbeiten von Geschäftsvorgängen in Unternehmen, deren Geschäftsfeld Sport oder Sportmanagement ist; Aufgaben in der Unternehmensleitung oder in einzelnen Funktionsbereichen wie Organisation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Merchandising und Rechteverwertung; Betreuung von Kunden in Trainingsfragen

Mögliche Arbeitgeber: Sportvereine und -verbände, Betreiber von Fußballstadien, Golfplätzen oder Bowlingbahnen, Einzelhandel mit Sportartikeln, Sportämter, Rehabilitationskliniken