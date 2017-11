Ich will was machen mit Kunst und Design – Hintergrund

Künstlerische Vielfalt

Wer sich für Kunst interessiert, dem stehen viele Berufswelten und Möglichkeiten der künstlerischen Entfaltung offen – ob Kostümbildner oder Grafikdesigner, Kunsthistoriker oder Lehrer, Interfacedesigner oder Goldschmied. Von der Kunst selbst können allerdings nur die wenigsten leben.

Für Julius Nägele war immer klar, dass er später einmal einen Beruf ausüben will, bei dem er seine große Leidenschaft einbringen kann: Zeichnen. „Meine zwei liebsten Kunstlehrer in der Schule haben immer von ihrem Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart geschwärmt“, erzählt er. Daher informierte er sich am Studieninfotag vor Ort und kam dabei eher zufällig bei den Studierenden vorbei, die das Künstlerische Lehramt vorstellten. „Das fand ich überraschend interessant“, sagt Julius Nägele.

Mittlerweile studiert der 22-Jährige im 7. Semester Künstlerisches Lehramt an der Akademie – und schwärmt ebenfalls: „Man hat in Stuttgart so viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszuleben.“ Das Lehrangebot ist stark mit dem Studiengang Freie Kunst verzahnt. Zahlreiche Werkstätten – von Holzverarbeitung bis zur Schlosserei – laden zum Ausprobieren ein. Kern seines Studiums ist die Klassenbesprechung alle zwei Wochen, bei der Julius Nägele seinem Professor und Kommilitonen seine aktuellen Arbeiten vorstellt, um sie anschließend gemeinsam zu besprechen. Ziel ist, ein eigenes künstlerisches Selbstverständnis zu entwickeln – die Grundlage für die spätere Unterrichtsgestaltung. „Dann gibt es natürlich noch fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Vorlesungen oder Seminare zur Kunstgeschichte“, erklärt der Student. Als zweites Fach hat er sich für Philosophie entschieden.

Kunst als Hobby oder Beruf?

Birgit Dömkes Foto: privat

„Die Kunst mit einem Lehramtsstudium zu verbinden, ist ein guter Weg für alle, die neben der Kunst ein sicheres Standbein haben wollen“, sagt Birgit Dömkes, Beraterin für Akademische Berufe bei der Agentur für Arbeit Heidelberg. Denn von der Kunst selbst könnten die wenigsten leben.

„Interessierte sollten sich im Vorfeld überlegen, ob sie die Kunst zum Beruf machen oder lieber als Hobby beibehalten wollen. Und sie sollten sich im Klaren darüber sein, dass die freie Gestaltung in den wenigsten Berufen Platz hat“, bringt es die Beraterin auf den Punkt. „Manche wollen sich auch eher theoretisch mit Kunst beschäftigen – dann kommt etwa Kunstgeschichte infrage.“ Andere wiederum möchten Kunst und Soziales verbinden. „Dann wäre Kunsttherapie ein geeignetes Studium.“

Studienmöglichkeiten sondieren

Victoria Ringleb Foto: privat

Für einen ersten Überblick rät Victoria Ringleb, Geschäftsführerin der Allianz deutscher Designer (AGD), die Studieninformationstage der Hochschulen zu besuchen. Denn allein im Bereich Design gibt es vielfältige Studienmöglichkeiten, zum Beispiel Kommunikations-, Medien-, Informations- oder Gamedesign. „Designer kommen in fast allen Branchen zum Einsatz, egal ob Industrie oder Modebranche, Werbung oder Apps – gutes Design ist überall gefragt.“ Ständig kommen neue Studiengänge hinzu, wie Interfacedesign – die Gestaltung von Benutzeroberflächen zwischen Mensch und Maschine.

Eines ist Victoria Ringleb dabei besonders wichtig: „Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass später im Beruf eine Eigenschaft immer wichtiger wird: Man muss gut über Design reden und andere beraten können – gerade wenn man selbstständig ist.“ Denn auch wenn die großen Agenturen in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind und nach Mitarbeitern suchen, ist ein Großteil der Menschen in Designberufen nach wie vor selbstständig tätig.

Die Mappe als Eintrittskarte

Hat man den passenden Studiengang für sich gefunden, steht oft eine aufwendige Bewerbung um einen der begehrten Studienplätze an. Da die Modalitäten der Auswahlverfahren von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich sind, gilt es, sich vorab gut zu informieren. Daneben sei es wichtig, herauszufinden, wie gut man tatsächlich sei, rät Berufsberaterin Birgit Dömkes.

Hilfestellung bietet hier beispielsweise die Internetseite precore.net, bei der sich Interessierte durch die Mappen von Kunststudierenden klicken und sich so vergleichen können. Eine überzeugende Mappe ist quasi die Eintrittskarte in die meisten künstlerischen Studiengänge, ebenso im Bereich Design. „Es reicht dabei nicht, Arbeiten aus der Schule reinzulegen – man sollte sich ein Thema überlegen und dieses auf verschiedene Arten bearbeiten“, rät Birgit Dömkes. Zudem bieten viele Hochschulen eine „Mappenberatung“ an.

Auch Julius Nägele hatte sich für seine Mappe viel Zeit genommen. „Ich habe mich auf meine Stärke, das Zeichnen, konzentriert und mich beraten lassen.“ Mit Erfolg – Julius Nägele wurde zur Eignungsprüfung eingeladen. „Dabei bekommt man ein Thema und hat fünf Stunden Zeit und quasi alle Freiheiten, dazu Arbeiten anzufertigen“, erzählt er.

Von Mediengestalter bis Goldschmied

Wer lieber eine Ausbildung machen will, kann beispielsweise Mediengestalter werden. „Allerdings setzt man mit einer Ausbildung eher die Ideen von anderen technisch um, für die kreativen Stellen ist meist ein Studium notwendig“, erklärt Victoria Ringleb. Wer jedoch gerne handwerklich arbeitet, Dinge selbst herstellen will, hat auch mit einer Ausbildung viele Möglichkeiten. „Diese reichen von Berufen wie Textil- und Modeschneider bis zu Geigenbauer oder Goldschmied“, sagt Birgit Dömkes.

Julius Nägele ist sich sicher, seinen Weg gefunden zu haben. Eine halbe Stelle als Lehrer an einem Gymnasium und daneben noch genug Zeit und Freiheit, um zu zeichnen – das ist sein Wunsch für die Zukunft. Erste Aufträge hat er schon jetzt: für eine schwäbische Stadt gestaltet er gerade ein Wimmelbuch.