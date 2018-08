Von der Baustelle ins Architekturstudium

Foto: Martin Rehm Während eines Baustellenpraktikums kann man praktische Erfahrungen für das Architekturstudium sammeln.

Vorpraktikum als Zulassungsvoraussetzung

Von der Baustelle ins Architekturstudium

Schon vor dem Start an der Hochschule erste praktische Erfahrungen sammeln: Im Fall von Felica Wewer war als Zulassungsvoraussetzung ein Vorpraktikum in einem zum Studium passenden Themengebiet gefordert. Die 25-Jährige studiert Architektur in Münster und übte sich zuvor im Trockenbau.