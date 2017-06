Studienfinanzierung

Zu geringe Förderung durch BAföG

Studierende in Deutschland erhalten zu wenig staatliche Bezuschussung in Form von BAföG. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts für Bildung- und Sozialökonomie (FiBS) im Auftrag des Deutschen Studentenwerks (DSW) hervor.

Demnach decken die BAföG-Bedarfsätze nicht die tatsächlichen Kosten der Studierenden ab. Nach Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts wurden für die Studie lediglich die Ausgaben der 15 Prozent an Studierenden am unteren Einkommensspektrum betrachtet und mit den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der Studierenden in Deutschland verglichen. Daraus ergibt sich ein Defizit von 70 bis 75 Euro. Laut FiBS bezieht sich dies neben der Deckung des monatlichen Grundbedarfs auch auf Wohnpauschalen und die studentische Krankenversicherung.

Laut DSW förderte der Bund 2015 insgesamt 611.000 Studierende in Form von BAföG mit durchschnittlich 448 Euro im Monat. Der tatsächlich errechnete Bedarf liegt bei etwa 560 Euro monatlich.

Die gesamte Studie ist online abrufbar. Die jüngste BAföG-Erhöhung zum Wintersemester 2016/17 sowie die Ergebnisse der 21. Sozialerhebung konnten noch nicht berücksichtigt werden.