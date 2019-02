Umfrage

Wo überzeugt der Master in Mathe und Informatik?

An welchen Unis und Hochschulen ist die allgemeine Studiensituation, die Unterstützung im Studium und internationale Ausrichtung im Mathe- beziehungsweise Informatik-Master am besten? Das Centrum für Hochschulentwicklung hat im Auftrag der Wochenzeitung Zeit bei Masterstudierenden nachgefragt.

Im bundesweiten Vergleich bekommen im Fach Mathematik an Universitäten die TU Kaiserslautern und die Uni Magdeburg von ihren Studierenden sehr gute Bewertungen. An vielen Universitäten ist die internationale Ausrichtung im Master sehr gut. Bemessungsgrundlage sind hierbei unter anderem die Anzahl der Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt absolvieren, die Breite des Angebots fremdsprachiger Lehrveranstaltungen und der Anteil ausländischer Studierender.

Im Fach Informatik wurde die allgemeine Studiensituation und die Unterstützung im Masterstudium an Unis von den Studierenden an der Uni Bamberg, der BTU Cottbus-Senftenberg, der Uni Konstanz, der TU München der Uni Oldenburg, der Uni des Saarlands sowie am Hasso Plattner-Institut an der Uni Potsdam sehr gut bewertet. An Fachhochschulen standen die HAW Augsburg und die OTH Regensburg ganz oben.