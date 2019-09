Was interessiert mich Forschung?

Plakatwettbewerb

Was bedeuten Wissenschaft und Forschung heute für Studierende? Ist Forschung Pflicht, Kür oder fernes Ziel? Was würden Studierende gerne erforschen? Das versucht das Deutsche Studentenwerk (DSW) in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im 34. Plakatwettbewerb zum Thema „Ich studiere – was geht mich Forschung an?“ herauszufinden.