Frauen in der IT

Mit Reisestipendium in die USA

Informatik-Studentinnen aufgepasst: Das Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam vergibt Reisestipendien für die Teilnahme an der weltweit größten IT-Konferenz für Frauen in Houston Texas.

Die renommierte Konferenz „Grace Hopper Celebration“ findet dieses Jahr vom 26. bis 28. September statt. Entscheidend bei der Auswahl der Stipendiatinnen sind ihre Leistungsstärke, ihr Engagement und ihr Potenzial, teilt das Institut mit. Noch bis 17. Juni können sich interessierte Nachwuchsinformatikerinnen bewerben, die an einer deutschen Hochschule studieren.

Mit den Stipendien wolle das Hasso-Plattner-Institut jungen Informatikerinnen die Chance bieten, sich auf internationalem Parkett mit Frauen, die in der IT tätig sind, auszutauschen und renommierte Branchenvertreterinnen zu treffen. Der Fokus der Konferenz, die seit 1994 regelmäßig in den USA stattfindet, liegt auf der wissenschaftlichen und beruflichen Förderung und Vernetzung von Frauen in der Informatik und Technik.