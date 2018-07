Ruhr-Universität Bochum

Unterstützung im Mathestudium

Den Studieneinstieg erleichtern und Abbrüche verhindern: Das sind Ziele des neu eröffneten Zentrums für Hochschuldidaktik Mathematik „HDM@RUB“ an der Ruhr-Universität in Bochum.

Am 6. Juli 2018 wurde das Zentrum für Hochschuldidaktik eröffnet. Es soll unter anderem Studierenden der Natur- und Ingenieurwissenschaften den Einstieg in die Mathematik mit speziellen Lehrangeboten erleichtern. Zudem soll erforscht werden, wie ein erfolgreicher Einstieg in das Mathematikstudium gelingen kann, um zu verhindern, dass Studierende das Studium frühzeitig abbrechen.

Für Lehrende ist es eine Plattform, um Workshops mit hochschuldidaktischem Bezug zu organisieren oder sich über Themen wie digitale Medien oder alternative Lehrmethoden in der Mathematik auszutauschen.