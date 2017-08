Masterstudium

Uni Bamberg erweitert Studienangebot

Die Otto-Friedrich-Universität bietet zum Wintersemester 2017/18 drei neue Masterstudiengänge an. Das neue Studienangebot erfolgt zu Teilen in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Hochschule Coburg.

Das Angebot umfasst die Masterstudiengänge „Finance and Accounting“ sowie „Digitale Denkmaltechnologien“. Zudem wird der zweisprachige Elite-Studiengang „Kulturwissenschaften des Vorderen Orients“ in das Portfolio der Hochschule aufgenommen. Dieser beschäftigt sich in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit der geschichtlichen, religiösen und sprachlichen Vielfalt in den Kulturen des Vorderen Orients. Die Bewerbung ist bis zum 15. September möglich.

Der Studiengang „Finance and Accounting“ richtet sich an Absolventen eines betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengangs. In vier Semestern werden die Studierenden unter hohem Praxisbezug ausgebildet und sind anschließend beispielsweise für einen Job im Finanzmanagement oder der Unternehmensberatung qualifiziert. Die Bewerbung ist noch bis zum 13. August möglich.

Außerdem bietet die Hochschule in Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg den Master „Digitale Denkmaltechnologien“ an. Weitere Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.