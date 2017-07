Studienangebot

Trinationaler Masterstudiengang „Border Studies“

Die Universität der Großregion (UniGR) bietet zum Wintersemester 2017/18 den neuen Masterstudiengang „Border Studies an“. Absolventen erhalten einen von vier Universitäten vergebenen Masterabschluss.

Das neue Programm wird gemeinsam von der TU Kaiserslautern, der Universität Lothringen, der Universität Luxemburg und der Universität des Saarlandes durchgeführt. In vier Semestern erlernen die Studierenden die benötigten Kompetenzen zur Arbeit in interkulturellen Regionen und Grenzregionen. Dabei besteht die Möglichkeit, zwischen einem raumwissenschaftlichen oder sprach- und kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu wählen. Die Lehrveranstaltungen des trinationalen Studiengangs finden in deutscher, französischer und englischer Sprache statt.

Der Masterstudiengang richtet sich an Bachelorabsolventen aus den Bereichen Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Literatur, Interkultureller Kommunikation sowie Sozial- oder Raumwissenschaft. Die Bewerbung ist online bis zum 15. Juli 2017 möglich.