Hochschulranking

Studierende trotz Mankos zufrieden mit Lehre

Zu wenige Lehrkräfte, zu lange Studienzeiten: Die Lehre in Deutschland ist nicht perfekt. Im europäischen Vergleich des internationalen THE World University Rankings landet Deutschland in der Mittelklasse. Laut einer neuen Umfrage sind die Studierenden dennoch zufrieden mit den deutschen Hochschulen.